攬景入屋的居家設計 框出專屬屋主的美景

《框景》一案以內蘊外象、攬景入屋為設計主軸。

【文．室內雜誌編輯部】

「取框為景」是中式園林建築的構景方法之一， 藉門框、窗框、牆面、櫃體等實體框架，將景色嵌入其中，化作一幅迷人的風景畫像。淨設計團隊初訪空蕩蕩的基地，觀察到白日窗外的綠意、傍晚時分照映在大樓中央的夕陽美景，在這粗獷潔白的空間裡，隨時間移軸的景緻成為最令人震撼的主角。淨設計決定以內蘊外象、攬景入屋為設計主軸，在《框景》為屋主框出一幅專屬於她的美景。

玄關區，入門時可將手上的東西放置在石材檯面後再進入屋內。

《框景》一案鄰近台中的知名地標—台中國家歌劇院，是一安靜且具人文氣息的住宅區域，擁有能俯瞰整個歌劇院的絕佳視野，每當天色漸暗、周遭的建築大樓群逐一亮起，城市的燈火通明打破了夜晚的寧靜。屋主本身不僅追求生活品質也十分講究養生與身體保健，淨設計希望為屋主打造出讓她能更加享受生活的一處境地。

餐廳是為設宴款待設計，選擇適合多人聚會的大型圓桌。

公區在淺卡其色的基底上加入大量的鍍黑鐵件、黑木皮牆以及深灰色大板薄磚。

偌大的公共區域滿足了平時好客、喜愛招待親友到家中聚會的屋主。從玄關進入，首先進到擺放咖啡桌椅的偏廳，讓回到家中的屋主，可以即時卸下手中的物品，並沉澱、轉換心情，此處也成為屋主平時閱讀、喝咖啡的休憩空間。而客廳不同於一般的設計規劃，不以電視主牆作為主體，而是將居住者的視角轉向窗外，將沙發正面對大片落地窗景，透過座椅的安排，讓人與人、人與自然、室內與室外因視線的交流而產生另一對話。餐廳是為設宴款待設計，選擇適合多人聚會的大型圓桌，並透過開放式廚房，讓屋主不管在客廳、餐廳或是廚房，皆能與客人互動。

客廳旁的茶室是為屋主的興趣而打造的空間。

主臥室衛浴。

客廳旁的茶室是為屋主的興趣而打造的空間，初期溝通時，屋主就提出需要一個泡茶設備完善且兼具展示功能的品茶空間。設計團隊希望為屋主營造不同於客餐廳氛圍的一方天地，選擇將茶室的地板架高，透過跪坐、盤坐來降低坐姿，將視線調整至面對窗外樹梢的位置，讓坐者能與窗台平行，當屋主與客人倚靠著窗邊而坐，人將不經意的乘坐於框景之中，並置身於景內。茶室旁還設置了一間獨立的茶葉儲藏室，除了避免陽光曝曬，儲藏室內裝設專業設備以維持溫度以及濕度，以防茶葉變質。





圖片提供」淨設計

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