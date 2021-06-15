義大利知名廚具品牌 帶來精緻的生活饗宴

聯合新聞網 / 室內interior
“Modus Doors Systems and Lignum et Lapis”系列透過巧妙的空間分隔，將廚房視為重要的社交場域。 門外「LIGNUM ET LAPIS 」系列是適合用餐待客的吧檯區；門內「MODUS DOORS SYSTEM 」系列則整合了料理相關機能。
“Modus Doors Systems and Lignum et Lapis”系列透過巧妙的空間分隔，將廚房視為重要的社交場域。 門外「LIGNUM ET LAPIS 」系列是適合用餐待客的吧檯區；門內「MODUS DOORS SYSTEM 」系列則整合了料理相關機能。

【文．室內雜誌編輯部】

來自義大利的Arclinea，創立於1925 年，一直致力於打造高階個性化的廚房，作為世界前三名廚具品牌，從專業的廚房（The Professional Kitchen）、社會化的廚房（The Social Kitchen）、變化的廚房（The Metamorphic Kitchen ），到至今最高端的無所不在的廚房（The All-pervading Kitchen ），均可看到品牌深耕的足跡；涉及廚具設計的半世紀以來，便不斷展現領導潮流的實力。


從木匠工坊轉型為廚具設計製造者，品牌從不畏懼挑戰，也就是因為這股堅持走在時代尖端的熱忱，讓Arclinea 獲得影星布萊德彼特、北京鳥巢建築師Pierre de Meuron 等各界重量級人士的肯定。

義大利人個性好客，重視家庭聚會，所以廚房對他們而言，不僅是烹調的工具，更是表現主人品味、塑造居家風格的重要「表情」。


典型南歐地中海風格的Arclinea 廚具，雖然採用大量凜冽的不鏽鋼材質，但加入實木與石材調合後，反而散發出濃郁的義式居家溫馨風情，另外，也持續開發新的廚房應用科技，竭力展現「科技應服務於每日生活」理念，打造更能融入居家環境的廚具外型；考量到收納、調理等流暢度，亦推出包括可自由收納抽拉的邊桌、與中島結合的藏酒櫃等；甚至可將LED 小型溫室安裝於廚架、廚櫃上及吊櫃下方，使香草植物自然生長，讓廚房不再只是廚房，同時也是可供觀賞綠意的休閒空間。

Arclinea 新配件系統“URBAN”結合美學與設計，可細膩融入居家風格中，且適用於多種廚櫃型態，多元配置的方式亦能滿足各式收納需求。
Arclinea 新配件系統“URBAN”結合美學與設計，可細膩融入居家風格中，且適用於多種廚櫃型態，多元配置的方式亦能滿足各式收納需求。

國際大師操刀的經典系列

為Arclinea 設計廚具長達35 年的義大利國寶級設計師Antonio Citterio （安東尼奧．奇特里奧），承接了各種國際性的大規模項目，並與眾多知名品牌合作，如Hermes、Vitra 等，他的作品被紐約現代美術館MOMA 和巴黎龐畢杜Centr Georges Pompidou 收藏，並獲得兩屆Compasso d'Oro 殊榮。Antonio Citterio 以經手世界各地的寶格麗酒店（Bulgari Hotel）、米蘭文華東方酒店（Mandarin Oriental Milan） 等而聞名。


經典的“Modus Doors Systems and Lignum et Lapis ”系列廚具藉由空間的巧妙分隔，將兩套廚具完美呈現，「烹飪與分享」是此系列最重要的設計概念，將廚房也可以是社交場所的創作思維極致發揮。


門外的「LIGNUM ET LAPIS 」系列規劃成適合用餐待客的吧檯區，中島由石材或不鏽鋼製成，各項細節符合人體工學；門內的「MODUS DOORS SYSTEM」系列“walk-in closet ”般的門開設計，則可視使用需求隱藏，使高質感的落地門板成為室內重點。Modus 水平折疊門將水槽、餐具室、冰箱等機能整合，門板的設計則可依喜好改變線條寬度與距離，並提供多種飾面選擇，如落葉松、桃花心木、北歐橡木等，更添個性化風格。


圖片提供」三緯企業

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