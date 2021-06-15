義大利知名廚具品牌 帶來精緻的生活饗宴

【文．室內雜誌編輯部】

來自義大利的Arclinea，創立於1925 年，一直致力於打造高階個性化的廚房，作為世界前三名廚具品牌，從專業的廚房（The Professional Kitchen）、社會化的廚房（The Social Kitchen）、變化的廚房（The Metamorphic Kitchen ），到至今最高端的無所不在的廚房（The All-pervading Kitchen ），均可看到品牌深耕的足跡；涉及廚具設計的半世紀以來，便不斷展現領導潮流的實力。





從木匠工坊轉型為廚具設計製造者，品牌從不畏懼挑戰，也就是因為這股堅持走在時代尖端的熱忱，讓Arclinea 獲得影星布萊德彼特、北京鳥巢建築師Pierre de Meuron 等各界重量級人士的肯定。

義大利人個性好客，重視家庭聚會，所以廚房對他們而言，不僅是烹調的工具，更是表現主人品味、塑造居家風格的重要「表情」。





典型南歐地中海風格的Arclinea 廚具，雖然採用大量凜冽的不鏽鋼材質，但加入實木與石材調合後，反而散發出濃郁的義式居家溫馨風情，另外，也持續開發新的廚房應用科技，竭力展現「科技應服務於每日生活」理念，打造更能融入居家環境的廚具外型；考量到收納、調理等流暢度，亦推出包括可自由收納抽拉的邊桌、與中島結合的藏酒櫃等；甚至可將LED 小型溫室安裝於廚架、廚櫃上及吊櫃下方，使香草植物自然生長，讓廚房不再只是廚房，同時也是可供觀賞綠意的休閒空間。

Arclinea 新配件系統“URBAN”結合美學與設計，可細膩融入居家風格中，且適用於多種廚櫃型態，多元配置的方式亦能滿足各式收納需求。

國際大師操刀的經典系列

為Arclinea 設計廚具長達35 年的義大利國寶級設計師Antonio Citterio （安東尼奧．奇特里奧），承接了各種國際性的大規模項目，並與眾多知名品牌合作，如Hermes、Vitra 等，他的作品被紐約現代美術館MOMA 和巴黎龐畢杜Centr Georges Pompidou 收藏，並獲得兩屆Compasso d'Oro 殊榮。Antonio Citterio 以經手世界各地的寶格麗酒店（Bulgari Hotel）、米蘭文華東方酒店（Mandarin Oriental Milan） 等而聞名。





經典的“Modus Doors Systems and Lignum et Lapis ”系列廚具藉由空間的巧妙分隔，將兩套廚具完美呈現，「烹飪與分享」是此系列最重要的設計概念，將廚房也可以是社交場所的創作思維極致發揮。





門外的「LIGNUM ET LAPIS 」系列規劃成適合用餐待客的吧檯區，中島由石材或不鏽鋼製成，各項細節符合人體工學；門內的「MODUS DOORS SYSTEM」系列“walk-in closet ”般的門開設計，則可視使用需求隱藏，使高質感的落地門板成為室內重點。Modus 水平折疊門將水槽、餐具室、冰箱等機能整合，門板的設計則可依喜好改變線條寬度與距離，並提供多種飾面選擇，如落葉松、桃花心木、北歐橡木等，更添個性化風格。





圖片提供」三緯企業

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