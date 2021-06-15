改造位於燕晗山的廢棄建築 轉化為與自然共生的多功能文化館

【文．室內雜誌編輯部】

燕晗高地多功能文化建築的起源，其實來自一次充滿詩意的偶然邂逅。那日，業主閒遊燕晗山時，偶遇了這棟位處山間、依著燕晗山地貌而築，廢棄於山腳的建築物，敏銳地意識到它的獨特價值，這棟建築物的所在地，親攏綠境亦看望城市聚落，據守於自然環境與文化資源的交滙點，離城不離塵的難得優勢，當下讓業主起心動念，期待將它改造成一座多功能建築，碰撞出一段美好的緣分。

城市展廳利用建築內部原有1.2米的高低差，為展廳空間創造漫遊式的動線。

建築，最難能可貴的是在求新求變之下，亦不背離場域特質，不因追求進步而破壞周遭自然和諧，既能設計新穎、與時俱進，也能相融在地文化與周遭氛圍。

藝術商店大面積玻璃牆除了借入天窗採光，也因高度的透視性不斷與梯間動態產生對話。

在此願景下，設計團隊先對城市文化與環境特色進行剖析，建議將其改造為集藝術與商業的文化綜合空間，從餐飲與創意辦公、品牌化等面向切入設計主軸，透過改造更新，在舊有的建築架構裡，植生新的經濟模式，從而創造出可鮮明辨識的文化據點，用以吸引對文化、藝術、生活方式懷抱嚮往的民眾參與其中，讓一棟原本廢棄的建築物，發生再變的新機。

畫廊入口保留了舊有建築的結構柱。用裸露的鋼筋混泥土樑柱與光潔新牆面作對話。

浸潤自然 對話環境

由於建築位於鬧市區域的僻靜山腰，設計團隊希望因地就勢梳理建築內外關係，通過塑造灰空間、連廊、開洞、旋轉空間、戶外空間等規劃，讓人在建築中能感受空間、植物、風雨和陽光，使人和建築、環境之間形成互動關係與停留想像，突顯出這棟文化空間與環境共生之深意。

劇場是一座貫穿3至4樓的挑高空間。

考量原始建築結構不可破壞，因此全作的功能及佈局都依託著原始的建築結構進行創造與植入，將立面作為鄰接室內與環境自然的介面，採用超白玻璃包覆，用以相襯建築輪廓，而外立面也因樓面的層次變化，形成洞口錯落之特色。

屋頂餐廳入口，低調且素簡。

設計團隊在全作規劃上十分重視人走進建築裡的歷程與感受，希望創造出內觀、外望的豐富性，讓人從切身感受裡被自然打動，並且緩緩地浸入建築空間。順應地勢因素，建築入口設置於2樓，在入口前方廣場上設置了一段耐候鋼板界定場域，它同時也是動線指引，藉著迂迴進程引發期待。

屋頂餐廳戶外空間，遊廊圍繞中心庭院而設。

圖片提供」一乘建築

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