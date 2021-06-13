獨步全球的單一品牌空間 奢華設計型塑精品豪宅氛圍

聯合新聞網 / 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

坐落於台中最精華的七期綠園道，與台中市政府與台中歌劇院間攜手點亮宛若曼哈頓的國際建築，全球寶格麗酒店御用義大利國寶建築師 Antonio Citterio 帶來義式美好生活的想像。他以「La Bella Vita」為名，義大利文原意即為「美麗人生」，為「丽格」完成最優美的註解。

大陸建設為了回應享譽國際建築師 Antonio Citterio、義大利建築團隊ACPV的完美設計，重新定義奢華內涵，於是與品昕國際合作首創全台第一幢「Poliform Home」，納入義大利知名家俱品牌 Poliform 全系列品項，完成獨步全球的單一品牌夢幻空間，引領七期頂級豪宅生活型態。

「丽格 La Bella Vita」的獨特建築量體形塑了台中市綠地公園與商業、住宅混合的街廓風貌；主體由蜂巢琥珀色玻璃幕牆結合四座縱向塊體所組成，晶瑩又帶著時尚感的玻璃幕牆讓建築更顯輕盈，在陽光折射下呈現粼粼波光的耀眼變化，更加突顯豐富的層次感。

主題性豪宅公設美學

透入室內的光影，在虛實間營造夢幻情境，蜂巢造型更意味著象徵甜美如蜜的家庭親蜜關係。

佔地三層樓的公設場域，每一樓層各有不同主題，蘊含完善社交生活功能，讓「丽格La Bella Vita」寫下難以超越的頂級豪宅典範。1樓接待大廳整面落地窗讓戶外的綠色植栽盡收眼底，挑高天花定義了豪華的尺度；梯廳懸掛捷克頂級燈飾品牌 Lasvit 水晶吊燈，更由捷克工匠親自來台花費7日細緻組裝，其優雅的光影造型已不只是照明功能，而成為一件空間的裝置藝術作品。

一樓公設並融合了花園CAFFE BAR、LOUNGE BAR 及茶室功能。

2樓包含了烹飪教室、宴會廳、家庭影音劇院及KTV室，納入娛樂及社交等主題，體現人與人的互動關係。

圖片提供」Poliform Taiwan   品昕國際 PXIN International

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