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以峽谷溪流貫穿整體空間 呈現建築豐富的面貌

聯合新聞網 / 室內interior
利用基地高低差於室內形塑峽谷效果。
利用基地高低差於室內形塑峽谷效果。

【文．室內雜誌編輯部】

以「峽谷」為題，唐忠漢在本作運用樓層落差打造一座深境幽谷，將自然代入社區環境內，給予住戶對生活的無限想像可能性。基地為社區會館，建築錯層設計，在同一層內創造高低視線交錯。建案瞄準年輕族群，因此會館設計亦期待給予人新穎、活潑之感，線條比例較為豐富，強調視覺張力。

1至3樓中央設置天井，使光線與視覺垂直貫穿。
1至3樓中央設置天井，使光線與視覺垂直貫穿。

唐忠漢提到，本案在設計初期與建築團隊討論時即提出了「峽谷溪流」的構想，並創造出挑空天井，透過建築本身的高低落差，加上空間開口意象，形成瘦高的立面錯層變化，再植入樓梯、串廊等垂直動線，加強視覺深度，塑造絕壁聳立的畫面。峽谷上窄下寬，無論從上方低頭望，或在底層仰首享受灑落的天光，都有不同景趣，中央穿插連結梯道及曲折線條，呈現幽靜、舒適的氛圍，營造出建築的有機感。

2 樓入口處，燈光運用間接線性燈帶點綴層次。
2 樓入口處，燈光運用間接線性燈帶點綴層次。

動線布局

入口處左方設置接待櫃台，引導有意參觀建案的顧客直接前往垂直樓梯進入 2 樓。而一般住戶、逛街的外地客則可向後至 1 樓中央落差處彷若綠洲的造景，四周圍繞著商店，招租餐飲、服裝品牌入駐並對外開放，打造回字型動線。兩側淨白牆體保留未來做藝術展覽、分享會等活動的彈性，使人群聚集此處形成如藝廊的區域。

2樓閱讀區，利用格柵增添人文氛圍，亦便於收納藏書。
2樓閱讀區，利用格柵增添人文氛圍，亦便於收納藏書。

2 樓目前作為銷售中心，沙盤模型區設置於平面中央，其餘設施如閱讀區、兒童遊戲區、咖啡廳、茶酒館等不同機能空間則圍繞其排置，提供住戶休憩、交流使用。閱讀區將木質格柵書架延伸至牆面與天花板，形塑統一的視覺語彙，除了作為展演、收納用途，加強人文、放鬆氛圍。

2樓沙盤模型區，配合地面量體與周遭牆體轉折，形成空間裝置。
2樓沙盤模型區，配合地面量體與周遭牆體轉折，形成空間裝置。

沙盤模型區搭配地面量體與牆體轉折角度，結合上方垂掛的金屬簾與隱藏燈槽，折射出光影層次，將模型昇華為藝術裝置。周邊則利用咖啡廳、茶酒館的散座作為洽談區，透過牆體形塑包覆與隱私性，地坪也特意架高與主要活動區分隔，避免互相干擾，牆體開鑿的孔洞維持視線穿透，在開放與隱私間維持平衡。

3樓入口處走道，以金屬穿孔板形塑動態感。
3樓入口處走道，以金屬穿孔板形塑動態感。

3 樓為銷售辦公處，未來規劃為社區健身中心，設計強調動態感，透過大量穿孔金屬板轉變原先較為靜態氛圍。

入口處接待櫃台，強調量體與線條視覺。
入口處接待櫃台，強調量體與線條視覺。

圖片提供」近境制作

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