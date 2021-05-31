一座擁有光井的民宿 喚醒廣西桂林陽朔的歷史回憶

【文．室內雜誌編輯部】

井宿位於廣西桂林陽朔，是一座特色民宿，也是關於生活藝術的美學品牌。

設計師回憶，此作基地位於觀光熱點，是一棟具有40年屋齡的樓房，典型的6層框架結構建築，樓身兩側毗連鄰棟，面寬狹小且縱深較長，依賴前後採光。因地理位置享有觀光資源，因此設計初期即確認日後作為民宿使用。

接待大廳，素簡的空間裡，用立面的肌理質感增加精緻度。

全案自兩個大維度建立設計邏輯：一是回望本地生活面，廣西桂林陽朔觀光興盛，除了吸引全球旅客探尋，當地的山水風光亦被視為廣西省與鄰近城市的後花園，人們在週末時到此短暫停泊，享受異地風情，井宿如何在周邊林立的旅店、民宿裡建立差異化，突顯出個性，留下記憶點，是必要考量。

結合圖書館概念的早餐廳。

其二，是長遠的品牌發展，社群時代不乏炫目吸睛的畫面，卻少見能夠打動人心的理念，井宿在創始期即將目標族群錨定於重視美學與生活品質的消費者，掙脫常規的民宿經營思維，轉向生活美學品牌逐日累積口碑，用新模式定義它與眾不同之處。

大廳後側，寧靜且與庭園為鄰的交誼空間。

再塑文化聚點

綜上考量，錨定了井宿的獨特路線，也發展出自建築至空間的所有鋪陳。設計團隊除了穩固建築與空間結構安全，改善隔音問題，改造重點亦關注於空間梳理、優化採光以及再塑文化聚點等目的。在不影響結構安全的條件下，拆除原有隔間，重新規劃適宜旅宿的房型，並且加強立面隔音效果，維護住客隱私。同時也增設電梯聯繫各座樓層，提升服務品質。

山藍吊床套房。

另項重點，是增強中段採光，同時再塑文化聚點。井宿的舊址為陽朔老縣長的住家，業主成長於這條老街，兒時鄰里會在此取水，這裡不僅是大家交流的重要聚點，居民取水談天的動態更是街上的日常風景。彼時彼景深深烙印在業主的記憶裡，成了打造井宿的重要動因。

山藍吊床套房。

設計團隊考量建築原況僅有前後採光，以致中段光線幽暗且氣流阻塞，因此除了公共空間強調通透，也將１樓前後外牆改為大型落地窗，局部區域內縮，讓日光能無阻透入室內。建築也融入了「井」的元素，將各層樓板局部挖空，切出一座垂直天井迎入日照，使光線能照灑進每層樓的中段，此舉除了可突顯出建築結構之美，擺脫昔日幽閉舊況，也運用井字結構順勢編佈客房，令每間客房均享有舒適採光。

山藍吊床套房。

從感性面而言，利用「光井」呼應業主記憶裡的「水井」，井區的明亮與舒適吸引住客流連相聚，進而提升互動頻率，因「井」而緣起的社交與溫度，在今昔時空裡開始產生串連，隱隱重溫了市井生活的記憶。





圖片提供」隱上設計

閱讀全文請點連結，到interior官網探索