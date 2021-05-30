繽紛多彩的彩虹書店 邀請親子一同進入童話世界
【文．室內雜誌編輯部】
午後的一陣傾盆大雨，隨之而來的艷陽高照，陽光照射著空氣中的水滴，光被折射以及反射後，在天空形成一座拱形的七彩光譜—彩虹。彩虹大多生成在雨過天晴的時候，也因為如此大家常賦予彩虹許多幻想與意義。《文軒親子書店》坐落在成都某購物中心1樓的公共空間中，不規則的弧形曲線空間，讓泛納設計藉「彩虹」形體呼應，希望為兒童打造如童話故事般「在彩虹中學習」的抽象世界。
彩虹的七彩光譜
《文軒親子書店》是一複合式的親子零售空間，空間劃分為零售、學習、餐飲和娛樂四大功能區。
銷售書籍、文具產品的零售區選用粉與黃的柔和色調，鏤空的天花板懸掛著噴漆金屬板，為空間創造出節奏感同時指引著動線，而每個場域之間豎立的圓型柱提供了書店的主題產品展示以及閱讀的座位功能。選用淺色木紋的書櫃與牆面搭配，令空間更為平靜溫暖，並藉由曲線劃分出不同隱私級別的閱讀區域，例如閱讀洞穴予人的安全包覆感，使父母、孩子皆可專心沉靜在自我的閱讀世界中。
第二個區域是多功能教室，不同於零售空間，「學習」是此區域的主要目的，所以選用予人平靜的藍色調；天花板吊掛著大大小小、色彩鮮豔的星球裝飾，希望激發孩童探索未知宇宙般的好奇心；空間中遍佈著大小不一的洞穴出入口串連著教室，每一間教室內皆有自然光線穿透，讓孩童在學習期間感到溫暖和放鬆。
圖片提供」PANORAMA 泛納設計集團
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