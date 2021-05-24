一座蘊藏中國哲學思想的住宅 再現蘇州園林藝術

將客廳化作「亭」，讓原本單向的客廳座位與視角，產生雙向甚至多向的延伸。

【文．室內雜誌編輯部】

「姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。」唐朝詩人張繼的一首《楓橋夜泊》，打響了姑蘇城的名聲。姑蘇城為現今的蘇州古城區，是中國現存最古老的城市之一，城內留存的蘇式園林景觀，不僅讓蘇州成為中國古典園林的代表，更被譽為「中國園林之城」。

開放式的設計讓客廳與園林相互融合，強調室內外無界線、與大自然合而為一的理念。

《蘇州仁恆 耦前別墅》就坐落在蘇州的古城區內，鄰近的園林耦園流傳著一段「耦園住佳耦，城曲築詩城」的佳話，因建案的地理位置以及歷史背景的緣故，為建築外觀、構造定下了結合現代風格又帶有傳統東方風情的面貌。邱德光設計團隊在建案初期，就將建築外觀融合室內設計提出建議並參與討論。

藉由牆體的錯位排列，讓空間一境又一境的迴繞。

《蘇州仁恆 耦前別墅》的設計以中國園林藝術「天人合一」的哲學思想為基礎，並透過兩條軸線展開。

一步一景、移步換景，製造柳暗花明又一村的景象。

與室外自然合而為一

中國傳統園林不同於其他園林，並不單只是塑造一具體自然景觀，而是重於「立意」，是將自然景物融合藝術、賦予詩情畫意，再現於園林建築之中，進而創造出一新意境。

採光天井，鋼材與玻璃成鋼架盤旋，好似進入一隱密的內心聖殿。

《蘇州仁恆 耦前別墅》的建築即是圍繞著1樓的園林景觀規劃建造，地上兩個樓面以橫軸水平開展，設計團隊跳脫傳統室內設計的佈局思考，例如，將客廳化作「亭」，「亭」是園林建築中不可或缺的一角，延續四周敞開、內外滲透的特徵，讓原本單向的客廳座位與視角，產生雙向甚至多向的延伸；家具也特別選用原始、具自然感的材質與設計，營造乘坐在石凳上、倚靠在木椅邊的景象。透過開放式的設計，讓客廳自然而然的與窗外園林相互融合，強調室內外無界線、與大自然合而為一的理念。

地下室兩個樓面分別規劃娛樂空間、酒吧以及藝術收藏品的展示空間，希望將居住者內在的私慾在此得到釋放。

同時借用中國傳統建築中的一境又一境，從大門入口、穿廊走道，藉由牆體的錯位排列，框景、借景的手法，達到一步一景、移步換景，製造柳暗花明又一村的景象。位於入口玄關旁的茶室，是與其他場域相隔的獨立空間，也是主人自己的一方天地，書格牆櫃向下延伸，透過戶外的樓梯連結地下室的收藏室，將最私密、最寂靜的一隅留給自己。

圖片提供」邱德光設計

閱讀全文請點連結，到interior官網探索