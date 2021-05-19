匯集義大利服飾品牌的底蘊 將城市街景納入室內空間

【文．室內雜誌編輯部】

作為獨特且高質感的服飾品牌，ANEST COLLECTIVE不追求快速變化的時尚輪廓，也不跟隨色彩設計的趨勢流行，而是低調的將品牌所堅持的審美觀念，透過服飾織品、藝術品、家具與建築元素融會而出，店鋪矗立於上海這片擁有豐厚歷史底蘊的城市中，即使比鄰商業中心，亦能安靜立於一隅，讓人靜心享受藝術與設計的交匯。

盡量簡化燈光布局，考量到業主不喜歡間接照明，故多以軌道燈為主，照度和投射範圍亦可依照業主需求進行調整。

本案為ANEST COLLECTIVE位於上海新天地的第一間精品店。業主希望可以在空間中展演出義大利高級成衣所擁有的獨特氣質，並將藝術、美學融入愜意環境中，由此衍伸出服飾在日常生活場景的可能性。

擷取義大利城市中常見的地景元素－階梯與廣場，將其轉譯成展台的呈現模式。

有鑑於此，李智翔設計師爬梳品牌背景與底蘊，由型錄、產品形象著手的細節作為切入點，企圖演繹出氣息相符的店鋪空間，他解釋道，無論是色彩或剪裁，品牌予人的感受乍看之下十分俐落，但卻富含細節語彙，甚至隱隱之間藏有形體的轉變，因此，他在定義空間時，避免採用過於喧賓奪主的風格，盡量弱化色彩和材質的份量，藉此突顯服飾和其他選物的精緻特色；並在創意發想中，注入水相設計最為擅長的一環：故事性。

階梯元素貫穿整間店鋪，形塑協調一致的設計調性。

室外街景與室內階景

通往2樓的階梯形體宛如立體雕塑般，強化空間表情；而天花板造型除維持一致的設計調性外，更具有機能整合與修飾立面的效果。

由於品牌發跡於義大利，該國隨處可見、令人仰望的建築群，大多由大大小小的廣場和階梯串起，設計團隊擷取義大利城市的街景輪廓，將場景語彙轉化成賣店中的剖面造型，不僅刻意彰顯階梯形體，亦將階面的切割比例壓縮或延伸成商品展台或家具櫃體，甚至連天花板的律動一併考量。

2樓的設計邏輯與1樓相似。而看似通往3樓，卻嘎然而止的階梯彷彿M.C.艾雪（M.C Escher）的錯視畫作般，創造出極具意趣的環境。

設計師表示，基地外觀為仿舊建築體，屋齡約幾十年，在這個具有殖民地風格的建物中，他期待室內能呈現出更簡練且具內涵的氣質，兩層樓的空間需兼顧展示、儲藏、更衣室等機能，也因為品牌並非追求快時尚與大量製造，在陳列方面不需將展架塞滿，展台和展架大多沿牆排列，業主希冀為店內框出一處較為彈性的區域，重視空間留白所帶來的柔和及寧靜，也藉此跟室外閒適的街景相互呼應。

2樓一隅。壁爐的架設隱約提點出義大利古典主義的韻味，加深與義大利的印象鏈結。

圖片提供」水相設計

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