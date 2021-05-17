室內的白晝與黑夜 帶來舒適的居家空間

【文．室內雜誌編輯部】

談及純白色空間，雲邑設計絕對是箇中熟手，自創業初期便以純白極簡設計為市場添入清新觀點與手法，並持續深化探索、轉變，每每創作皆令人印象深刻。此作再度回歸白色主題，李中霖放緩步調，細處運用內斂的視覺元素、對比手法，使視覺集中於深淺空間的差異，打造純粹舒適的居家空間。

沙發區旁設置為琴房，桌體內藏業主的電子琴。

廚房依照機能需求區分輕食及熟食。

業主單身居住於此，平日工作忙碌，期待藉由純粹設計給予其下班後放鬆獨處空間。偶有待客需求，因此公共空間於入口處即鮮明主題，白與深灰的空間沿著書房牆體俐落分割，形成兩個截然不同的世界，使親友一入內便能感受到深淺色對比概念，呈現業主的個性。外側純白區域滿足待客需求，客廳、客臥、餐廳與輕食廚房連成一氣；深色區域則偏向私人，包含書房、主臥、熟食廚房等。

開放式布局使餐廳成為家人休閒互動場所。

兩間次臥房隱藏於餐廳後方壁面之後。

白晝與深夜

談到以深淺色創造變化，許多人直覺會聯想到軟裝及空間的對比，但雲邑作品往往突破慣例，概念發想自東方人熟悉的太極，以強烈的對比畫面為空間立下視覺重點，使觀者無不對其印象深刻。李中霖將黑白分明比喻為白晝與深夜，不同的顏色明暗使兩處各自呈現不同氛圍，白色空間緊鄰兩面採光，整體明亮活潑，深色空間則如同入夜獨處後的寂靜，提供業主隨需求、心境選擇不同環境。

臥房運用木格柵質感，予人清雅舒適感受。

主浴鋪設石、木材質，呈現自然氛圍。

天地壁與軟裝家具皆為統一色彩，李中霖卻不擔憂空間過於單調，他說明，空間中各種立體物件如沙發、燈、餐桌等在光影照射下自然會產生層次，淺色窗紗方便光線透入，細處加以簡單線板點綴，同時與極簡空間產生現代與復古的對比，其中一處近輕食廚房的牆面則使用線板紋路壁紙，產生虛實對比的趣味，並方便清潔需求。深色空間地坪選擇深灰色拋光石英地磚，再配合相同色調的人造石檯面與漆料，書櫃部分則藉由大小不同的收納格綴飾變化。

圖片提供」雲邑室內設計

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