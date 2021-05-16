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探索美術館的多元面貌 開啟穿越時空的藝術之旅

聯合新聞網 / 室內interior
皇家安特衛普美術館位在比利時安特衛普的星狀城市結構。
皇家安特衛普美術館位在比利時安特衛普的星狀城市結構。

【文．室內雜誌編輯部】

成立於19世紀的皇家安特衛普美術館（Royal Museum of Fine Arts Antwerp, KMSKA）坐落於比利時安特衛普（Antwerp），是一座以16世紀古堡遺跡改造而成的展覽空間，具有新古典主義建築的特色。館內典藏豐富的藝術藏品，含括14至19世紀的畫作與雕像，隨著現代藝術的發展，館方嘗試為它注入新元素，邀請荷蘭KAAN建築事務所（KAAN Architecten）為美術館進行翻新與擴建工程。

新美術館的入口大廳，地面保留19世紀的馬賽克地磚。
新美術館的入口大廳，地面保留19世紀的馬賽克地磚。

5.5 x 9公尺的旋轉牆面設置於1樓。
5.5 x 9公尺的旋轉牆面設置於1樓。

KAAN設計團隊考量，改造一座跨世紀的美術館，除了傳承它的歷史意義也必須考量各時代博物館的殊異風格，因此以「延展性」作為空間特色，將擴建的部分隱藏於原有的室內結構，將當代設計嫁接於莊嚴簡潔的古典輪廓裡，藉以串聯館內不同時空背景的內涵，讓各時期的魅力共存並蓄。

粉刷上緋色、深綠色的展間，整齊序列於19世紀博物館。
粉刷上緋色、深綠色的展間，整齊序列於19世紀博物館。

Rubens廳的頂部裝設大片玻璃雨棚增加採光，並在大廳中央擺設沙發供參觀者休息。
Rubens廳的頂部裝設大片玻璃雨棚增加採光，並在大廳中央擺設沙發供參觀者休息。

串接不同時空的長廊

皇家安特衛普美術館主要由三個區域組成，包含公共入口區、中央展覽空間與位在建築後方的辦公室。首先，順著Leopold de Wael 廣場上的雄偉台階進入美術館，須先穿越修復後的橡木大門，映入眼前的是素雅沉靜的入口大廳。

21世紀博物館。
21世紀博物館。

大廳內設有互動式資訊區、咖啡廳、禮堂和書店，民眾能自在地享受各項服務設施。沿著大廳前醒目的環狀樓梯向下探尋，迎面轉變為截然不同的空間氛圍，較為寧靜隱密的圖書館、衣帽間、大型團體專用的第二入口均設在此一樓層。

透過四面井洞可看見上方樓層的深色櫃體，這裡平時主要展示精緻的藝術作品。
透過四面井洞可看見上方樓層的深色櫃體，這裡平時主要展示精緻的藝術作品。

圖片提供」KAAN Architecten

攝影師」Stijn Bollaert, Karin Borghouts, Sebastian van Damme, Mediamixer

閱讀全文請點連結，到interior官網探索

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