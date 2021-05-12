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感受光影變幻 追求人與空間的和諧

聯合新聞網 / 室內interior
住宅整體以白色基底打造，設計團隊運用多種不同肌理的白色材料，曖昧卻深刻的刻劃出空間的表情張力。
住宅整體以白色基底打造，設計團隊運用多種不同肌理的白色材料，曖昧卻深刻的刻劃出空間的表情張力。

【文．室內雜誌編輯部】

永恆Timeless，為人們對事物追求過程的一種極致目標。建物的結構外觀由白派大師理查．邁爾（Richard Meier）親自操刀設計規劃，白色的建築色調與大量玻璃引進的自然採光，在在強調了視覺影像的展現，使得這座深富現代主義色彩影響，線條俐落且潔淨無瑕的白色量體，成為城市的永恆地標，也為室內環境創造許多良好的條件。

三根無法更動的圓形立柱，是設計團隊面臨的首要難題。方信原尊重原始結構的特色，不加以包覆，而是透過增設的片、塊狀量體，建置具緊湊感的空間邏輯。
三根無法更動的圓形立柱，是設計團隊面臨的首要難題。方信原尊重原始結構的特色，不加以包覆，而是透過增設的片、塊狀量體，建置具緊湊感的空間邏輯。

建築語彙於室內的再詮釋

「光的移動，存在於時間的改變；光的轉化，在於空間中人的行為」，是方信原設計師為本案所下的註解。基地最大的優勢就是視野與採光，鄰近台北101，擁有絕佳的地理位置和生活機能，而白派建築的特色，在於善用幾何形、大面的玻璃及純白色調，主要探討光影變化和白色結構的可能性，且彼此搭配起來可與自然環境產生和諧的關係；有鑑於此，設計團隊便思考著如何將所謂的「白派語彙」延伸至室內空間中，在與既有結構相輔相成之餘，亦能在動、靜之間尋求一種本質的協調。

良好的視野和採光是本案絕佳的優勢，設計團隊延續建案的白派特色，讓室內和建築能產生對話。
良好的視野和採光是本案絕佳的優勢，設計團隊延續建案的白派特色，讓室內和建築能產生對話。

入口處擺設法國藝術家Mathieu Lehanneur的裝置作品，營造類藝廊感受。
入口處擺設法國藝術家Mathieu Lehanneur的裝置作品，營造類藝廊感受。

設計師藉由分析白派建築的特色（幾何形、大面的玻璃及純白色調），再將其轉譯成相對應的室內規劃要素，分別是：線性結構、光、色調，並依據業主對於居家的初步想像，統合出適當的場域機能。方信原強調，雖然團隊負責操刀室內設計，但不能只專注於室內範疇，而是應該讓室內和建築彼此有軌跡或脈絡可循；以建物來而言，主要是與外部環境息息相關，而住宅則與居住者的生活有著密切的關聯，因此設計者希冀能在結構、視覺和生活模式之間取得鏈結和合宜的平衡。

除片狀牆體外，盒體的置放亦提供了居住者順暢的迴游動線。盒體其實是儲藏室，設計師跳脫傳統儲藏空間應封閉隱藏的思維，讓居住者體驗更多生活的可能性。
除片狀牆體外，盒體的置放亦提供了居住者順暢的迴游動線。盒體其實是儲藏室，設計師跳脫傳統儲藏空間應封閉隱藏的思維，讓居住者體驗更多生活的可能性。

主臥室。通往衛浴的廊道。牆面的設立旨在強化居住者的隱私性。
主臥室。通往衛浴的廊道。牆面的設立旨在強化居住者的隱私性。

在擘劃空間布局時，面對室內不可更動的三大根圓型結構立柱，方信原選擇尊重建築特色，並建構厚實的片狀牆面，使圓柱和片狀和諧結合，亦具有強烈指引功能；而大面玻璃的運用，則展現出視覺影像及光影融為一體的變化；此外，空間乍看之下似為純白，實則透過多種不同白色材料進行堆疊，包含霧面馬來漆、荷蘭進口的顆粒塗料、白色珪藻土等等，盡量在同個調性中賦予不同的肌理張力，呈現出如修道院般的沉靜氛圍，卻不失層次。

衛浴空間一隅。
衛浴空間一隅。

圖片提供」瑋奕國際設計工程有限公司

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