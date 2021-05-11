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卡梅里諾的白色音箱 為小鎮開啟新樂章

聯合新聞網 / 室內interior
經由安德烈·波伽利基金會推動，Massimo Alvisi與Junko Kirimoto聯手將原本在地震中倒塌的房屋重建為新的音樂學院。在白色金屬板上因有安德烈·波伽利基金會的標誌及標語「鼓舞人們及社區」。
經由安德烈·波伽利基金會推動，Massimo Alvisi與Junko Kirimoto聯手將原本在地震中倒塌的房屋重建為新的音樂學院。在白色金屬板上因有安德烈·波伽利基金會的標誌及標語「鼓舞人們及社區」。

【文．室內雜誌編輯部】

卡梅里諾（Camerino）位於義大利馬切拉塔省，是個風光秀麗且人文薈萃的古老小鎮。2016年一場大地震重創大利中部地區，造成鎮內多棟建築倒塌或受到嚴重損害，至今卡梅里諾仍有多項重建計畫正在實施中。

新的音樂學院外形像半透明的大型音箱，坐落於丘陵與田野間，建築順著地面坡度微微傾斜。
新的音樂學院外形像半透明的大型音箱，坐落於丘陵與田野間，建築順著地面坡度微微傾斜。

音樂學院的外觀為上白下灰的搭配，與周遭環境融合。
音樂學院的外觀為上白下灰的搭配，與周遭環境融合。

為了復甦這個受到地震重挫的地區，義大利的安德烈·波伽利基金會（Andrea Bocelli Foundation, ABF）在當地推動一項重建計畫，為卡梅里諾建造一座新的音樂學院，此項目由Harcome工作室發起，Alvisi Kirimoto建築事務所繼而完成設計，並賦予建築結構傑出的當代外觀。項目僅在150天內完工，新的音樂學院不僅能提供多元的創作及學習空間，也為小鎮帶來新的建築地標。

寧靜小鎮內的半透明音箱

禮堂設置於建築的地下層，內部可容納180張座椅。大面落地窗不僅增加採光效果，也讓空間看起來更開闊。
禮堂設置於建築的地下層，內部可容納180張座椅。大面落地窗不僅增加採光效果，也讓空間看起來更開闊。

新的音樂學院是一座巨大的白色半透明量體，佇立於田野與丘陵之間，格外引人注目。Alvisi Kirimoto 與 Harcome聯手以現代建築風格來重塑音樂學院的面貌，其設計靈感取自雲層的型態，讓人身在室內空間亦能看見廣闊的天空，而獨特外觀則仿若半透明音箱。

教室廊道，橘色與白色的搭配為空間注入活力與現代感。
教室廊道，橘色與白色的搭配為空間注入活力與現代感。

大部分的教室牆面為白色，並設置圓窗引入日光。
大部分的教室牆面為白色，並設置圓窗引入日光。

音樂學院建築立面以大小鏤洞的白色金屬板包覆，像似稀薄雲層般輕靈，除了美觀，也能維護室內隱私，並且適度引入窗外景色。建築量體順著地勢坡度微傾，大片玻璃帷幕與灰色水泥柱相間，共構出簡約利落的外觀。從建築的正面看望，上層的白色金屬板與底層的灰色結構彷彿天與地，完美的融合於周遭環境，成為小鎮裡天際線的美麗標記。


圖片提供」Alvisi Kirimoto

攝影師」©Marco Cappelletti

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