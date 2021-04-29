多元的壁面飾材 妝點空間豐富的面貌

【文．室內雜誌編輯部】

在居家場域中，常常讓人忘卻壁面其實是空間中視覺面積最巨大的物件。





然而，現今因材料的多元化，壁面除了傳統常見的油漆、壁紙，更發展出各式材料，如仿金屬光澤的特殊塗料、帶有凹凸紋理的壁紙、具抗菌防火功能的裝飾面材等，皆已成為壁面裝飾的另一選擇。

建鴻／建鴻

“Crystal Inlay”直譯為晶體的鑲嵌物。琉璃寶 Crystal Inlay 是將天然礦石、寶石和回收亮彩琉璃等素材組成的裝飾材料，並依據不同的裝飾顆粒配置特殊的有色粉體黏著劑組成，異材質的合成讓它成為一具吸引力的鑲嵌結構材料。

櫻王石物／櫻王

以德國工藝技術製成的超薄片設計，保留石材獨有的美感和紋理，可透過切割拼貼施作，使空間的層次更加豐富精緻。

威盛亞／香港商威盛亞亞洲有限公司

金屬板結合了鋁合金以及表面飾材的雙特性，將高調大膽的金屬元素帶入室內設計中。

德國 磐多魔／昊成實業

創意彩色水泥牆面與木作結構配合，能在牆面上進行大面積無界線、無接痕一體成型的質感。

飾板不同於傳統印刷，擁有如皮革、布、馬毛、仿金屬及髮絲等特殊紋理，立體紋路觸感真實，為空間帶來如藝術般的視覺效果。

FENIX／台灣富美家，照片：寬是即境/許居誠設計師

表面結合了多層塗料與奈米科技應用，具有新世代的壓克力樹脂特色，表面極致霧面、舒適溫潤的觸感與抗指紋特性。





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