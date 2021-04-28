全新色彩展現居家美學 在浴室照見真自我

【文．室內雜誌編輯部】

．微涼日出 Cool Sunrise 冷冽金

．設計個性：表達自我

．將設計視為成就和抱負的體現，Cool Sunrise與時尚豪華的浴室完美匹配。





「消費者正在成為新的生活空間的創造者。」對許多人來說，生活空間是一種體現生活方式、個人品味和陳述個性的空間。這種創造性的天賦現在不僅出現在臥室和客廳，浴室已成為新的「我」空間，讓人們通過設計和色彩更自由地表達自己。

．暖心日落 Warm Sunset 玫瑰金

．設計個性：樂遊旅趣

．家是一個反映生活經驗、喚起旅行記憶的地方，Warm Sunset將這些帶入浴室，使我們更好地照顧自己。





．SuperSteel 超鋼色

．設計個性：用心至深

．對所有人事物細心關照的人們，將家視為遠離門外世界的避難所，舒適、溫暖且和諧，Supersteel以溫和、中性的顏色創造平靜的綠洲。





GROHE 研發與設計團隊皆一致認為，正因為外面的世界變化既快又混亂，我們更要在「我」空間中「制定自己的規則，表達獨特的自我。」

．Hard Graphite 墨矅黑

．設計個性：追求永恆

．追求永恆的人們熱愛傳統，將家視為展示其根基的地方。這一點被Hard Graphite完美捕抓，使浴室別緻且優雅。





．Polished Nickel 亮沙色

．設計個性：有機 / 整體

．如果剖開你的內在，有機性和整體性並存，你的家即是家庭的心臟地帶，而你喜愛真實、自然的美。Nickel的暖色系和新與舊的精巧交織將深得你心。





GROHE 突破性的全新色彩系列和全浴室解決方案，使每個人都能夠創造專屬綠洲，以褪去外在束縛的「真我」重新感受自己與世界。

．Star Light Chrome 銀鉻色

．設計個性：極簡主義

．極簡主義者重視使生活更輕鬆、更高效的智慧解決方案，藉由Chrome的純粹設計，打造出極致簡練的浴室。





圖片提供 台灣驪住 GROHE

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