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未受疫情打擊的寢具品牌 堅持提供高品質睡眠　

聯合新聞網 / 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

演唱會的放聲狂歡、觀光景點的萬頭鑽動、學校裡的琅琅讀書聲，這原本是世界各地再普通不過的日常，在2020年卻變成臺灣被世界讚嘆的風景。COVID-19在數個月內席卷全球，導致大規模停工、停課，在歐洲大部分產業一片愁雲慘霧中，一種產業卻逆勢成長，連產業自身都始料未及。

多國政府為了抑制病毒傳播祭出的封城措施，使得人們待在家中的時間增加許多，3C、網路通訊商品銷售自然跟著走揚，同時，百年德國寢具品牌詩蘭慕也未受疫情打擊，悄悄跟著忙碌起來。

為什麼訂單湧入詩蘭慕？

歐洲人對睡眠品質的講究，造就了眾多兼具規模與歷史的寢具品牌，在全球市場深受好評，而這種講究在形同被禁足在家的特殊時刻，益發被人們重視，因此，以能滿足不同身體、睡眠需求著稱的詩蘭慕，訂單如浪般湧入，即使需等上數個月，使用者們仍甘之如飴。

等上數個月的原因，並非詩蘭慕刻意饑餓行銷，而是由於詩蘭慕提供了上百種上下墊組合的可能，為了符合每位使用者獨特的軟硬度需求，一定會確認下單後才開始製作，這也是詩蘭慕特別的地方──沒有庫存。

圖片提供 詩蘭慕

閱讀全文請點連結，到interior官網探索

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