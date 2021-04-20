低調高雅 魅力永恆長存
【文．室內雜誌編輯部】
Flexform誕生於義大利，並堅持百分之百的「義大利製作」，Flexform早已是義大利設計家具代表品牌，並擁有「世界上最舒服沙發」的美名。Flexform將自身客群定義為一群追求「天生優雅」之人，而居家選品，便是其品味的延伸。
自古以來，義大利在藝術、建築及設計等領域，一直具有重要地位，尤其文藝復興以降，更一舉成為美學品味的領導者，時至今日，義大利的米蘭仍被認為是時尚之都，發展百年的威尼斯雙年展也為藝術及建築界盛事。其設計風格源於豐富的文化底蘊，在實用功能之上發展簡潔但不冷漠，柔和卻具有個性的設計。
義大利家居傑作
誕生於義大利，並堅持百分之百的「義大利製作」，Flexform早已是義大利設計家具代表品牌，並擁有「世界上最舒服沙發」的美名。但很少人知道，Flexform起源自一個家族故事─1960年代，Galimberti兄弟在義大利北部的布里安札家具生產工業區中開創了一個名為Flexform di Galimberti的手工作坊，而後他們的孩子將小作坊發展成為產業，至今已傳承三代。
依靠著對於設計的敏銳嗅覺，Flexform與許多具有天份的設計師合作，其中自1970年代合作至今的建築設計師Antonio Citterio，更引領品牌轉向愈加現代而經典的設計風格。對Flexform而言，家族是他們的根，「只有知道自己來自哪裡的人，才知道自己要去往哪裡」。
謹記著來自義大利的精神，Galimberti家族將品牌視為榮譽和使命，因此處處以最嚴格的標準檢視生產過程。以高品質的沙發產品名聞遐邇，Flexform在材質挑選上堅持使用最好的皮革、紡織物、木材、金屬，及填充物羽毛和羽絨，要求其珍貴、輕盈、溫暖和柔軟等特質，以成就得意之作。
圖片提供」Flexform、MOT 明日家居
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