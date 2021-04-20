不少設計師夢寐以求的逸品 這款高壓飾板滿足你的設計想像

【文．室內雜誌編輯部】

威盛亞高壓飾板細緻擬真的石材紋理是不少設計師夢寐以求的逸品，經過設計後的裝飾板紋理能避免天然石材中的結晶和雜色，進一步提升空間質感。

「當初踏入威盛亞的展示空間，看到實體那一刻就決定使用它了。」數年前的景像彷彿仍在眼前，諾禾空間設計張家翰設計總監回憶起那「一見鍾情」的心情，「原本擔心實際上的質感與網路上看到的有落差，但親身接觸後就瞭解到它跟其他板材的不同。」

諾禾空間設計/設計總監 張家翰

視覺大器觸覺細膩使用輕巧

威盛亞高壓飾板細緻擬真的石材紋理是不少設計師夢寐以求的逸品，對張家翰總監而言，其更隱藏了許多完善心中設計藍圖的關鍵，「首先，其石紋裝飾板的45度順花紋理，相較天然大理石板左右對稱的翻花，更符合當代審美」，經過設計後的裝飾板紋理能避免天然石材中的結晶和雜色，進一步提升空間質感。

諾禾空間設計/設計總監 張家翰

而高3米、寬1米5的理想尺寸，讓他看到更多揮灑設計的可能。「無論用於牆面或作為『頂天立地』的高櫃門片，皆能兼顧氣勢與實用性」，尤其威盛亞高壓裝飾板較一般美耐板更為輕薄，使用在門片上不會增加五金負擔，每一次開關都滑順輕巧。

諾禾空間設計/設計總監 張家翰

圖片提供」香港商威盛亞亞洲有限公司

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