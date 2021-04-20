援光粹質
【文．室內雜誌編輯部】
挑高複層住宅最大化地迎納日光，將所有機能整合於無形，造型、選材無不信奉優美準則，就讓日光靜靜突顯一切質感，讓初見的純粹，內蘊著飽滿質地。
本案為挑高複層戶型，寬大的陽台為其最大優勢，而複層設計為空間增添更多變化的可能，卻也需注意避免產生擁擠、壓迫感受，業主在客變階段便邀請設計師依照其需求重新規劃布局、挑選材質。
此作為業主首購住宅，對未來生活充滿美好期待，需要設計師為其注入全新規劃概念、提升整體質感，設計自舒適居家概念出發，使空間成為凝聚家庭生活的場域，亦可容納親友歡聚，並具備彈性餘裕，因應家庭需求改變。
整體布局規劃單純，1 樓設為公共區域，安排玄關、客廳、餐廚、客用衛浴等；2 樓則為私人領域，主要為臥房、主浴、更衣間等；樓梯處設置隱藏門作為公私領域分界，採用仿石紋板材，色彩、質感選擇與周遭牆面一致，使門片隱藏其中，平日闔上維持 1 樓空間一體性，開闔均有不同視覺感受。
設計師說明，全案樓高較為受限，因此必須妥善規劃採光，客變時酌量加大陽台落地窗面積，為空間引入更多光源，此外全案保留採光面不增設隔擋，使室內白日能以自然陽光為主，燈光照明規劃則以動線、使用機能需求考量。
圖片提供」HJF建築室內設計
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