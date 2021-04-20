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援光粹質

聯合新聞網 / 室內interior
地坪使用義大利進口藍灰色鏽蝕的拋光石英地磚。
地坪使用義大利進口藍灰色鏽蝕的拋光石英地磚。

【文．室內雜誌編輯部】

挑高複層住宅最大化地迎納日光，將所有機能整合於無形，造型、選材無不信奉優美準則，就讓日光靜靜突顯一切質感，讓初見的純粹，內蘊著飽滿質地。

本案為挑高樓中樓，依照業主需求重新規劃格局與用材。
本案為挑高樓中樓，依照業主需求重新規劃格局與用材。

本案為挑高複層戶型，寬大的陽台為其最大優勢，而複層設計為空間增添更多變化的可能，卻也需注意避免產生擁擠、壓迫感受，業主在客變階段便邀請設計師依照其需求重新規劃布局、挑選材質。

電視牆上方以幾何切面造型修飾大樑。
電視牆上方以幾何切面造型修飾大樑。

此作為業主首購住宅，對未來生活充滿美好期待，需要設計師為其注入全新規劃概念、提升整體質感，設計自舒適居家概念出發，使空間成為凝聚家庭生活的場域，亦可容納親友歡聚，並具備彈性餘裕，因應家庭需求改變。

公共區域引入大面採光，降低空間壓迫感。
公共區域引入大面採光，降低空間壓迫感。

主臥天花板以圓弧設計減低壓迫感。
主臥天花板以圓弧設計減低壓迫感。

整體布局規劃單純，1 樓設為公共區域，安排玄關、客廳、餐廚、客用衛浴等；2 樓則為私人領域，主要為臥房、主浴、更衣間等；樓梯處設置隱藏門作為公私領域分界，採用仿石紋板材，色彩、質感選擇與周遭牆面一致，使門片隱藏其中，平日闔上維持 1 樓空間一體性，開闔均有不同視覺感受。

主浴另一側規劃為更衣間，並設有收納機能。
主浴另一側規劃為更衣間，並設有收納機能。

設計師說明，全案樓高較為受限，因此必須妥善規劃採光，客變時酌量加大陽台落地窗面積，為空間引入更多光源，此外全案保留採光面不增設隔擋，使室內白日能以自然陽光為主，燈光照明規劃則以動線、使用機能需求考量。

客浴洗手台設有可依身高調整仰角的圓鏡與活動層架。
客浴洗手台設有可依身高調整仰角的圓鏡與活動層架。

圖片提供」HJF建築室內設計

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