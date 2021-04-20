沉穩安靜的空間 成居住者的避風港

【文．室內雜誌編輯部】

簡練大器的住宅基調，材質樸實具質感，再點綴上精緻的細節，除可將室外繁華景致和蒼翠綠意收納其中，更是專屬於家人的靜謐天地。

「山之巔」，坐落於台中國立台灣美術館正對面，於住家中即可將國美館及草悟道的綠海盡收眼底，在一片蔥鬱中，洗滌在外奔波的疲憊。張媺媺設計師提到，此為團隊為業主操刀的第二個案子，有別於前一個較偏悠閒輕鬆感的度假宅，本案則採用內斂沉穩，符合業主本身重視質感且低調的氣質為設計調性之主軸，團隊盡量簡化繁複的設計造型，而是藉由材料的精緻質感，為居住者形塑舒適且極具韻致的環境。

客廳連接餐廳的主牆選用皮料錶板搭配鍍鈦，偏土黃色調旨在與沙發色彩相互呼應，在受光面的影響下，整體視覺感顯得更為明亮。

沉穩安靜的空間，成為居住者的避風港

餐廳與外廚區。天花板以弧形造型收邊，並以主燈突顯場域重點。

提及對於空間的需求，設計師表示，由於居住者為業主夫妻及其3個小孩，因此所需的臥房數多為4間，且臥房位置與基地原有的廁所管線配置息息相關，如何適切拿捏公私領域的轉換和平衡，動線規劃也是團隊需思索的細節。

主臥窗邊亦設有格柵牆，塑造穩定氣息，光影的流動也能豐富空間張力。

主臥衛浴。跳脫傳統浴室給人潮濕封閉的印象，設計團隊以較為活潑精緻的手法呈現。

在空間立面設計上避免使用複雜的造型，以透過材質本身具備的紋理和特性，突顯空間氣韻，為居住者帶來美好的日常畫面，設計師解釋道，她盡量以反光性較弱的材料構建整個環境，營造單純的視覺感受，並將室外的光線最大限度地引入室內，成為生活舞台最自然的襯底背景。

次臥。本案從硬體規劃到寢具、飾品的選購皆由設計團隊負責，家具軟裝的適切搭配更能顯現空間的完整度。

為兼顧空間的層次和變化性，設計團隊於大範圍牆面的平光面石材中，飾以些許鍍鈦分割線條、銅條或粗糙面元素，在素淨的建材中營造變化的表情。現代社會資訊繁雜，人們的步調急迫，加上業主就職於高壓的科技業，設計者刻意營造靜謐的氛圍，避免太過喧嘩，希望藉此塑造空間帶來的心緒沉澱，與外界紛擾的騷動保持一定距離，回到家有如嬰兒在母體裡的安全舒適與自在。

次臥衛浴。牆面鋪設手工陶磚，並將光源由地坪向上暈出，構築出別具韻味的沐浴環境。

圖片提供 1+1大觀空間設計

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