北韓式哀悼菲立普親王 令BBC收視崩盤

英國菲立普親王於4月9日過世時，英國廣播公司（BBC）立刻中斷了所有例行廣播、電視節目，持續24小時輪播菲立普親王的生前事蹟，引起英國民眾強烈抗議，以致流失了三分之二的觀眾，也使公司股價下跌，BBC前部長穆林也承認，BBC在本次北韓式的新聞哀悼中犯下了嚴重錯誤。

於菲立普親王過世當天，BBC的主頻道主持人突然中斷常規節目，並宣讀白金漢宮的聲明，《Deadline》指出，畫面接著出現了菲立普親王的相片，並開始播放國歌，主持人甚至換上了全黑的喪服主持節目，接著BBC的收視率便迎來了全面性的下降。

收視率各台漲跌

據《Deadline》的收視率統計資料，BBC對菲立普親王進行特別報導後，BBC One失去了6%的觀眾，BBC Two收視率則下跌了65%。其他進行同樣報導的電視台，如BBC主要競爭對手ITV，在進行專題報導後，週五晚間的收視率也下跌了60%。

另一方面，其他堅持原定節目表的頻道，收視率則明顯的增加，如第四頻道Studio Lambert的Gogglebox節目，吸引了近420萬的觀眾，成為當天收視率最高的節目。

但據《衛報》報導，BBC已刪除了為投訴事件設立的線上表單，且相關的投訴量已將開始下降，但本次事件導致BBC在報導選題及呈現形式上備受批評。

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