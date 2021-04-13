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評／太魯閣號事故：網路和報導如何「獵巫與造神」？

菲立普親王成神話 萬那杜部落悼英雄

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導

英國菲立普親王逝世，世界各地都表哀悼，但在萬那杜，一個仍過著原始生活的部落，也同樣替他們的神話英雄–菲立普親王哀悼。塔納島上的兩個部落因菲利普親王的經歷與他們部落預言相符，因此自70年代以來一直將他視為英雄。如今親王逝世，也使得全村哀悼。

根據《英國廣播公司》報導，世界上除了英國進入隆重且正式的國喪期外，太平洋島國萬那杜的塔納島上，也有兩個部落也隆重地舉村哀悼菲利普親王的逝世。

人類學家霍夫曼指出，這兩個部落的村民自1970年代起，就將菲立普親王視為神話英雄，其地位在村民心中接近神，而這與他們的神話預言有所關聯。

他們的預言曾指出，有一位村民化作靈魂出走，到遙遠的島嶼尋找一位強大的妻子，並要在該島嶼與全世界推廣和平。一名長期駐紮在塔納島的記者麥克蓋瑞回憶說，村民認為菲立普親王的任務是要將塔納島的習俗根植在大英國協之中，因此親王被視為是很崇高的人物。「這是個英雄的旅程，他踏上遠征且成功地贏得公主芳心與整個王國」，麥克蓋瑞如此解釋道。

針對菲立普親王神話運動的起源，《CBS新聞》指出有兩派說法。其中一派是當70年代英法仍共管萬那杜時，村民很可能在英國文告中看到菲利普親王與伊莉莎白二世的照片與事蹟，並將他與神話連結。

另一派則認為，這可能是當地部落反抗殖民的一種方式，透過將自身的神話與大英國協統治階級的結合，來合理化自己遭受殖民的事實。

無論真正起源為何，菲立普親王的確在兩部落中備受尊從。親王在1974年與女王拜訪塔納島時，就曾參與部落儀式，自此結下淵源。部落首領亞帕也告訴外媒，表示他們已透過管道，向英國皇室表達哀悼之意。而整個村落也正在經歷一段正式的哀悼期，將會舉辦各種儀式來緬懷菲利普親王。

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菲立普親王 英國

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