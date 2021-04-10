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在位時間最長的君主配偶...菲立普親王辭世 如「一個時代終結」

香港01 / 記者王晶晶／報導
菲立普親王與英國女王兩人結伴73載。 美聯社
菲立普親王與英國女王兩人結伴73載。 美聯社

英國菲立普親王（Prince Philip）4月9日逝世，享耆壽99歲。菲立普親王是英國在位時間最長君主配偶。歷史學家和王室專家威廉斯（Kate Williams）接受美國有線新聞網站（CNN）訪問時形容，菲立普親王的離世是「一個時代的終結」。

威廉斯説，「他在離百歲生日只有幾個月的時候就去世了，這太令人悲傷了。」回顧菲立普親王的遺產和他退休前所做的工作時，威廉斯表示，他是「一個首先致力為王室、國家和自己的事業服務的人。」

威廉斯還説，「女王很早就繼承了王位，這令親王和女王都很驚訝。」對於二戰期間「英勇」服役的公爵來説，退居二線支持自己的妻子是很困難的決定。「他不得不放棄這麼多，這麼早。」、「對於這樣一個有決心的男性領袖來説，走到女王身後是一件很困難的事情，但他完全投入了。」

女王伊利沙伯二世前新聞秘書安森（Charles Anson）也給予菲立普親王高度評價。安森接受採訪時表示，菲立普親王是「女王將君主制帶入20世紀下半葉和21世紀的巨大支持」。他説，菲立普親王「對新思想和新主題始終持開放態度」。

安森於1990年代為女王工作。他還説，菲立普親王「在任何場合都支持女王，無論是開心的時候，還是與家庭成員一起處理更困難的任務時，或者是悲傷的場合。」安森解釋説，菲立普親王還通過廣泛的行動來支持君主制，他是一個有行動和想法的人。「他也希望看到這些想法轉化為行動，建設一個更好的社會。」、「他的目標是創造一個更美好的世界。」

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文章授權轉載自《香港01》

菲立普親王 英國 王室

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