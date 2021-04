菲立普親王童年「家庭破裂」 娶英國女王終覓真正的家

1992年,英國菲立普親王(Prince Philip)接受訪問,記者問及他以前在家中說哪種語言時,沒想到他反問一句「你說的『在家』是什麼意思?」(What do you mean by 'at home'?)

菲立普親王在希臘王室的大家庭出生,但「家」對童年的他來說確實遙遠:母親因進精神病院未能陪伴兒子、父親離家出走,多位姊姊都嫁到德國,一位姊姊因空難逝世,令菲立普只感到是「破裂之家」,直到與後來成為英女王的伊麗莎白結婚,菲立普才找到他真正的家。

孤獨的童年

菲立普親王1921年出生於希臘王室家庭,他的父親安德魯王子(Prince Andrew)是國王的弟弟,但擁有貴族身份不是安穩保證,1922年希臘在戰爭敗給土耳其後,王室成員遭流放,安德魯王子被控以叛國罪,只好帶著妻子、4個女兒與菲立普逃亡,乘船到法國巴黎,菲立普當時還未滿兩歲。

母入精神病院 父親離家而去

菲立普幼年在法國接受教育,至7歲時搬到英國,他的家庭之後也出現巨變,他的母親愛麗絲公主(Princess Alice of Battenberg)患上精神疾病,1931年,她被迫到瑞士的精神病醫院接受治療,與兒女分離;另一邊廂,菲立普親王的父親安德魯王子則選擇離家出走,他搬到法國南部,與情婦一起生活。

在1932年夏季至1937年春季期間,當時只有十來歲的菲立普親王,未有收到來自母親的任何訊息。愛麗絲公主在離開精神病院後,輾轉到過德國,又返回希臘,之後成為一名修女。

因空難喪命的姊姊

菲立普與4位姊姊關係良好,但在1930年至1931年之間,她們都先後嫁到德國,在菲立普身邊的家人愈來愈少,而且到了1937年,與菲立普最要好的「三家姐」塞西莉公主(Princess Cecilie)一家四口遇上空難,全部喪命,姊姊的離世更是為菲立普帶來打擊。

菲立普親王後來談到家庭時曾表示: 就是這樣發生了...... 家庭破裂了,媽媽生病了,我的姊姊們結婚了,爸爸在法國南部,我只是要繼續下去,你會的,任何人都會。 菲立普親王

「先苦後甜」的人生

菲立普的人生「先苦後甜」,童年時漂泊多地,與父母關係疏離,直至他與當時的英國王儲伊麗莎白成婚,兩人結伴73載,英國王室也成為他真正的家。

菲立普親王與英國女王伊麗莎白二世。美聯社

文章授權轉載自《香港01》