長腿女郎、馬車玩伴 一窺菲立普親王那些年的緋聞外遇

英國菲立普親王（Prince Philip）於周五逝世，終年99歲 。英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與他共諧連理逾70年。雖然恩愛到老，但原來向來口花花的菲立普親王過往屢有緋聞。

2014年紀錄片《伊麗莎白女王二世的威嚴生活》中，記者米茲（John Mizzi）聲稱，對外英女王當然是英國的「事頭婆」，但對內的私人生活中，則是菲立普親王主導。

菲立普親王被指曾與多名女子發生感情轇轕，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德（Patricia Kirkwood）。

長腿艷舞女郎

菲立普親王被指與柯克伍德發生婚外情。美聯社

英國一名專門報道王室新聞的記者兼作家蘇厄德（Ingrid Seward）在書中指出，柯克伍德在上世紀30至40年代紅極一時。她一對修長美腿甚至有「世界第八大奇觀」的稱號，吸引不少男生拜倒其石榴裙下，菲立普親王亦不例外。

菲立普親王1948年經朋友介紹，於倫敦競技場劇院（London Hippodrome）與柯克伍德初次見面，地點是對方的更衣室。後來二人更共晉晚餐，共舞至清晨。二人前後總共七次見面。據指，當時菲立普親王已經與尚未登基的伊麗莎白公主（即英女王）結婚，後者懷有查理斯王子（Prince Charles）八個月。

2007年，86歲的柯克伍德與世長辭，她一直以來都否認與菲立普親王發生婚外情，但亦坦言，對菲立普親王未有正式否認婚外情來力保自己清白感到難過。她又形容，如果當晚菲立普親王未有不請自來地前往自己的更衣室，而是回家陪伴懷有身孕的妻子，自己的生活就會過得更愉快，更簡單。

紅顏知己數不勝數

多年來一直與菲立普親王保持聯繫的另一位女士是布拉伯恩夫人（Lady Brabourne）。

布拉伯恩夫人現年64歲，她丈夫2010年離世。布拉伯恩夫人金髮碧眼，苗條且非常美麗，自1994年以來一直是菲立普親王參加馬車駕駛比賽的伙伴。消息人士稱，她是王子的紅顏知己，英女王則一直正面面對這段關係，不時有邀請布拉伯恩夫人。

《時人》雜誌（People）曾報道指，有傳菲立普親王實為希臘歌舞表演明星科爾代（Hélène Cordet）兩名子女的生父，而非只是教父，不過科爾代堅決否認。

荷里活女星奧伯隆（Merle Oberon）、科爾代（Hélène Cordet）和馬西（Anna Massey）等女演員，亦被指與菲立普親王有過外情的傳聞，但涉事女子全部否認，甚至大部分人已經離世，一直無法確認。

事情的真相，或者要到英女王和菲立普親王雙雙百年歸老後，才有機會公諸於世。

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文章授權轉載自《香港01》