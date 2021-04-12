父母的陪伴、信任、等待，讓孩子自在發光

美國正向心理學家曾指出：「一個人能獲得成就，有20%取決於後天努力，而80%決於父母親對孩子的信任感。」父母的支持與信任是極大的正向鼓舞力量，它能讓孩子勇於環境與挫折，為自己打開一扇「光明之窗」，重燃「自我效能」，展現出自我光彩。

擁有父母的陪伴與信任，孩子將自信發光。 圖／雲門教室 提供

23年來，長期耕耘身體教育，透過身體學習陪伴孩子與父母成長與改變的雲門舞集舞蹈教室，總能在父母的真心回饋裡，獲得許多窩心的感動。

陪伴孩子的學習過程，家長也重新發現自己。 圖／雲門教室 提供

6年前，青芸媽媽牽起孩子的小手，一步步走向蝌蚪變青蛙的歷程。「我的生命因為有了孩子，開始了揪心又甜蜜的點滴。」

媽媽回憶著，最初帶著孩子去上律動課，她總會守候在四四方方的看課窗外。透過這扇特殊的看課窗，她發現孩子相當有主見，不見得每堂律動課都能融入其中，甚至有時會跟老師的引導不同調，「當別人恣意隨心飛舞，像空中的翩翩蝴蝶，孩子就像是土地上的一隻甲蟲。」

勇敢放手，相信孩子，他會跳出屬於自己的舞。 圖／雲門教室 提供

因為相信「身體學會的，誰也拿不走」，媽媽耐心等候，陪伴了兩年的時光。漸漸的，孩子開始蛻變，由內而外打開身體學習的好奇，宛如初夏吹拂的蒲公英，自在旋轉且節奏得宜，讓主見成為身體創意與表達的想法。

動出自己的樣子，擁抱調和身心的能力。 圖／雲門教室 提供

青灰黑白夾雜晃眼的繽粉，是青芸媽媽與孩子浸泡雲門6年的記憶。看著孩子拔高身影，滿臉自信地飛舞或打拳，光彩動人。「我知道，那是歲月，陪伴，與相信，發酵而成的。」

面對教養，需要父母的信任與陪伴，激發內在學習動力育秦媽媽是另一位雲門家長，「說實話，我從沒想過當媽媽後，竟然會從孩子身上看見我自己的身影。」

她形容，育秦活潑外向，又有著超強的自尊心，總是力求表現，又怕做不好，「這樣的個性，完全和我相同。」剛來到雲門教室，孩子想表現，但卻沒準備好，所以前兩個月總是退縮，也不願意舉手，更不願當老師的小幫手。

第三個月開始，孩子似乎準備好了，老師也發覺孩子一點一點進步了。「當我看到她充滿自信的站在教室裡，讓我覺得好感動，我開始思考，如果我是孩子，我會希望自己的媽媽怎麼做呢？」育秦媽媽肯定的說：「我想，我會希望媽媽能放慢腳步陪伴在我身邊就好吧！」

如同雲門的課程，最大的目的不是傳授技巧，而是要把人的創造力誘導出來，與生活和諧律動。而老師可以做的，就是給予更多的信任與陪伴，相信孩子內在動力終會被激發出來，成為最好的自己。

每個孩子都有自己的成長節奏「來到雲門教室後，我看見了孩子特殊的一面。」舒舒媽媽回憶，第一次來雲門上課時，孩子有點不知所措，對老師的指令也毫無反應，下課後，孩子們走出教室，家長留在教室內聽課程說明，「我當時根本焦慮的聽不進去，深怕孩子在外面會大哭，想不到孩子抱著一顆貼滿貼紙的氣球走過來，對我說『媽媽，這是我送你的禮物！』那一刻，我相信他可以在這裡『動』得很開心。」

雖然舒舒的表現仍是比較被動，但是老師會耐心鼓勵：「每個孩子都有自己的節奏，我們一起給他時間，陪他嘗試，給他時間相信自己！」看見老師在每節下課都會走過去稱讚孩子，看著孩子和其他同學手牽手快樂的模樣，舒舒媽媽說：「我是一個保護和控制欲都過強的媽媽，這幾個月的陪伴，我也跟著課程長大了！現在我們會把『生活律動』帶回家裡，舒舒有時會說『我是一棵樹』，『我是大力士』，想像力被開啟，被引導，也被珍惜著，成為他成長路上的重要養分。」

當母親後，舒舒媽媽一直焦慮應該如何當個好媽媽，如今，「我發現，好媽媽並沒有標準答案，也沒有SOP。孩子總能自在發光，反倒是大人需要換個角度去發現，在平凡日常所折射出的光芒，多麼耀眼。」

爸爸媽媽的一句話，一個動作，一個微笑，都是孩子最堅實的支柱。身體，是最貼近自己的學習途徑。看著孩子，陪伴孩子，等待孩子，終有一天，我們會被孩子周身光暈，閃耀光彩所吸引，另眼相看。