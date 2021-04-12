活用10樣生活物件，身體遊戲搭建親子溝通橋梁

親子遊戲，是孩子最初與最重要的人際鏈。從小陪孩子盡情的玩，說感受，聊想法，逐步積累表達和傾聽的能力，開啟互動溝通連結。

輪流「擔任」鏡子，映照出爸媽的表情，考驗孩子模仿表達力。 圖／雲門教室 提供

近年來，臺灣各地的特色公園如雨後春筍，不少創意設施翻轉了傳統的罐頭遊具。每到假日，特色公園總擠滿了親子家庭，爸爸媽媽和孩子不僅能一同「放電」，更期望孩子邊玩邊練習「等待」「輪流」「輸贏」的概念。

布卡超人障礙賽：爸媽透過洗澡浴巾的遊戲，將孩子包覆起來滾動搖擺，促進孩子的前庭平衡覺，本體運動覺。 圖／雲門教室 提供

越來越多研究證明，動身體對孩子的溝通力，記憶力，反應力與思考整合能力都有顯著幫助，而遊戲或運動中培養出溝通表達，觀察等待、人我互動、團隊合作等特質，更是面對快速變化的世界的基礎能力。

彎彎香蕉路：挑戰身體能力，試試看可以往前彎、側身彎曲、躺著弓起身體彎。 圖／雲門教室 提供

小家庭也有大空間，客廳臥房就是運動場幼兒身心發展專家皮亞傑指出，所謂的「象徵性遊戲」，像是簡單的扮家家酒，就能培養孩子的觀察力與模仿力，從中產生創造力，並提升身體協調能力。

雲門教室長期推動身體律動，透過親子互動有助提升兒童認知及五感發展。 圖／雲門教室 提供

針對兒童，教育部體育署更明確指出，成長中的學童，可藉由生活中各種的運動，像是老鷹抓小雞，墊上運動，球類運動，跑跳等，來強化兒童的心肺耐力，提高柔軟度，減低運動傷害，提高基礎代謝率，維持體重等。運動不只對身體有益，在心理層面上，更可促進人際關係，增強自信，以及收放情緒。

《我家就是運動場》10大律動課程 從頭到腳 2-88歲皆能動起來。 圖／雲門教室 提供

23年來，推廣透過身體學習，以「生活律動」為主要課程的雲門教室，整合課程特色推出線上版「我家就是運動場」身體遊戲。透過每個家庭中都有的鏡子，球，香蕉，橡皮筋，磁鐵，直尺，浴巾，布偶，報紙泡泡……等10樣隨手可得的生活物件，讓孩子在家就能快樂動身體，過程中因為父母和孩子「玩在一起」，創造了互相合作討論，說出自己想法，一起想辦法完成挑戰，解決困境的機會。彼此觀察，認識不同面向的「家人」，遊戲不單單只是在玩，藉著身體語言，擁有最真誠直率的溝通。

雲門教室的老師每年持續超過200小時的培訓，給孩子最豐富身體學習。 圖／雲門教室 提供

觀察是良性溝通的起始 一面鏡子，玩出無限可能以第一關的「鏡子」為例，親子先一起站在鏡子前，一起誇張做出喜，怒，哀，樂表情。接著再發揮創意，輪流說出特殊的表情考驗對方，像是肚子餓、趕時間、不耐煩等。

接下來，就由親子輪流當鏡子，互相模擬對方的表情。這是遊戲，孩子得要細心觀察父母的表情，努力達到100%的還原度。笑聲不斷的過程，就是親子間最甜蜜的時光。

當然，既是身體遊戲，可以透過肢體語言，代替口語表達。許多爸媽在遊戲過程裡發現，孩子大腦裡或許尚未擁有精準詞彙，身體的表達卻豐富許多，漸漸能以揮舞的雙手取代放聲尖叫，爸媽也能接收孩子的身體訊號，留意到孩子心中真正的需求。在不同的身體遊戲經驗裡，讓親子溝通從容對頻。

身體學習，是一輩子的事！親子身體遊戲是一種學習媒介，透過家長的陪伴，不僅能養成孩子動身體的好習慣，漸漸會發現，孩子在各方面都開始有了改變，像是身體健康，不容易生病；心情愉悅，態度積極正向；願意與人溝通互動，合作等待。陪著孩子一起動身體，在過程裡發現「我的孩子自帶光」，不需迎合世界的標準，孩子將會展現自己最好最自在的模樣。