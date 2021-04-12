內向的孩子是害羞還是慢熱？「等待」讓熱情緩緩釋放

「還記得國小1年級時，有同學把我剛擦好的桌子弄髒了，我就一直哭一直哭，老師問怎麼了？我都不敢回答，完全沒辦法好好表達自己的想法。」國小老師劉宜衡說，「很難想像我小時候，這麼彆扭，這麼害羞……」

從身體出發， 影響的不只是身體。 圖／雲門教室 提供

當年害羞的小女孩，現在可以在講台上侃侃而談。目前擔任國小教職工作的劉宜衡，總能站在學生的角度去思考，製作出一個個生動有趣教案，像是動物的身體構造及運動方式，擅長爬行的、很會走路的、愛游泳的動物，點燃孩子們的興趣，更進一步展開熱烈的討論！

從害羞到自在展現，背後是孩子的堅持與成長。 圖／雲門教室 提供

回想從小到大的轉變，當年7歲的劉宜衡，因為媽媽的鼓勵加入雲門教室，嘗試透過身體去學習。媽媽對孩子的相信與等待，加上雲門老師每週的溫柔引導，讓劉宜衡勇敢起身，突破內心的擔憂和顧慮，願意打開自己的身體。

孩子經過雲門教室老師溫柔的引導，開始找到動身體的快樂。 圖／雲門教室 提供

靜靜的也很好 這是我的學習步調宜衡媽媽說：「剛開始上律動課的兩個月，她一直坐在角落，不肯跟大家一起，別的家長都說我的錢投到水裡了，但我說，你們不了解我女兒，她的眼睛在觀察老師和同學，人家做得好玩時會偷笑，她是喜歡的。」

每個孩子都能在動靜中找到自己的步伐，自在發光。 圖／雲門教室 提供

這個狀況，持續了半年，宜衡鼓起勇氣，加入同學的行列，宜衡回想小時候說：「大家都喜歡動，但我反而喜歡靜，尤其在雲門課堂裡的『靜坐』，給我很大的啟發！下課前(?，老師會引導我們靜坐，我能平靜地感受到剛才狂烈的心跳，那是過去從沒有過的經驗，更讓我學習到『感受自己的感覺』。」劉宜衡肯定的說。

媽媽當時鼓勵宜衡加入雲門教室，在孩子的學習過程中投入信任與期待。 圖／雲門教室 提供

「生活律動」活用日常元素 讓孩子勇敢嘗試她把兒時的律動時光形容成「蛻變階段」。雲門教室有堂以「老鼠娶親」舞劇為題的課程，宜衡扮演當中的反派角色「貓」。「張牙舞爪？靈活奔放？我可以嗎？我做得到嗎？」她在內心不斷反問自己。課程最後，同學與老師對於宜衡的表現，都驚訝不已。

劉宜衡說：「我很感謝從小有機會接觸雲門的律動，用生活元素和經驗去引導，讓我有機會突破自己，真心感謝有這麼自由的學習環境。」

孩子需要被相信和等待的時間在國小裡教書，劉宜衡有時也會遇到像自己小時候那樣彆扭，或是還無法自在掌控情緒的孩子，「有過自身的經驗，我會願意等待，等孩子自己準備好。有時候，這些學生會在下課來找我聊天，這讓我很高興，表示他們不是不喜歡我或課程，只是他們需要更多時間進入狀況。」

問她，如願當上老師了，還有下一個夢想嗎？「嗯⋯想先當一個很有親和力，又能讓孩子學到東西的老師！新的夢想是當校長，而且不是當而已喔，我想要辦一個很有特色的學校。」她面帶微笑，眼神透出熠熠光彩。