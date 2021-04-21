台鐵事故都推承包商 杜微：不會再犯

民眾黨立委賴香伶(左)指出，太魯閣號事故的第一時間，台鐵的LINE群組裡竟稱要將責任導向承包商，這種組織文化注定邊坡工程可能會有漏洞。台鐵副局長杜微。(photo by立院直播截圖)

針對台鐵工安，民眾黨立委賴香伶21日質詢台鐵準局長杜微，是否支持台鐵公司化作為改革第一步驟。杜微說，公司化只是改革的一種形式，他過去提出的方案為企業化治理。賴香伶又批，事故第一時間，台鐵的LINE群組裡竟稱要將責任導向承包商，這種文化注定邊坡工程可能會有漏洞。杜微回應，將會要求相關人員不能如此。

杜微支持改革

賴香伶詢問，杜微在台鐵工作30幾年，個人認為台鐵局長懸缺3個月的原因為何，「是你們3位副局長不夠承擔重責，還是另有實情？」杜微表示，沒有實情，而是因擔任局長一職必須較宏觀。賴香伶問：「你有爭取這個位子嗎？」杜微坦言，沒有主動爭取。賴香伶追問，杜認為自己升任局長的原因是因專業、改革方向，還是願意跳入火坑承擔重責？杜微回應，他支持改革。

對於台鐵改革方向，賴香伶要杜舉出現有3大問題。杜微表示，改革方向首重提升安全，再來針對台鐵局組織、財務面改革。賴香伶質疑，組織、財務面大家都理解，「請問您支持以公司化作為改革第一步驟嗎？」杜微說，公司化只是改革的一種形式，但不必然，他過去提出的方案為企業化治理。

改變台鐵組織文化

對於台鐵員工現有薪水、工時，賴香伶問，現有的乘客量與過去相比大幅提升，是人力不足造成工時、安全疑慮叢生，以致職安不到位，杜的業務範圍包括勞安在內，有無提出改善方案？杜微回應，在109年前有請徵到2818人，裡面包含委員所提到的專業人才。

賴香伶指出，太魯閣號事故發生的第一時間，台鐵的LINE群組裡竟然稱要維持信譽，所以要將責任導向承包商必須負最大責任，「你有在群組裡嗎？」杜微說，沒有。賴香伶又問，但身為負責勞安的主管、職安委員會的召集人，你覺得這個群組跟你無關嗎？她直批，這種組織文化，注定邊坡工程、維安措施可能都有漏洞。杜微回應，會要求相關承辦業務人員及主管不能用這種模式。

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