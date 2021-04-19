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善款災民參與少 陳時中：會重新研議

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

國民黨立委陳玉珍19日質詢指出，本次太魯閣號事故監督捐款委員會中的災民代表比例為史上最低。(photo by臧品安／台灣醒報)
國民黨立委陳玉珍19日質詢指出，本次太魯閣號事故監督捐款委員會中的災民代表比例為史上最低。(photo by臧品安／台灣醒報)
針對太魯閣號事故善款管理，國民黨立委陳玉珍19日質詢指出，與先前重大事故，如莫拉克風災、高雄氣爆等相比，本次監督捐款委員會中的災民代表比例為史上最低，衛福部應訂出一個「合理災民代表比例」，完善法制面的問題。對此，衛福部長陳時中回應，會研議訂出一個合理比例。

監督要點未公布

陳玉珍質詢，事故捐款監督作業要點為何至今尚未公布。陳時中回答：還在修訂中。陳玉珍提到，國人願意踴躍捐款，目的不是幫政府承擔責任，而是希望善款可以妥善運用在受害者及其家屬身上，因此作業要點即使還在修訂，應該還是可以先公布，供外界監督。陳時中回應，怕先公布後若又有變動，可能會讓民眾誤解，但是提供給立委們參考沒有問題。

對於本次太魯閣事故的捐款委員會組成，陳玉珍指出，19位委員中只有2位災民代表，對比過去幾次重大事故，莫拉克風災35位委員中有8位、高雄氣爆19位委員中有7位、台南地震15位委員中有3位、八仙塵爆21位委員中有7位、花蓮地震18位委員中有3位，她質疑，為何本次事故災民代表比例最低？

訂出災民代表比例

陳時中解釋，陳玉珍所列的過去幾次重大事故都跟「社會重建、家庭重建」關聯較多，災民有重建房子或修復道路的問題，因此花費的時間比較長，這次事件相對來說，比較沒有要重建房子或修復道路，政府要做的是把善款現金做適當的分配。他也說，若委員會要提高災民代表的比例，他不反對，「但現在要召集災民代表比較困難。」

陳玉珍認為，這次委員會的災民代表比例僅約1成，如果政府以後面對重大事故要出來募款協助災民，衛福部應訂出一個「合理災民代表比例」，完善法制面的問題。陳時中回應，感謝委員指教，會研議訂出一個災民代表比例。

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台鐵 太魯閣撞車事故

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