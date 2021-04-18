太魯閣事故6歲楊小妹罹難 生前愛玩水今海葬完成心願

太魯閣號年僅6歲的罹難者楊小妹妹因生前愛玩水，家屬決定在花蓮火化後海葬。記者王思慧／攝影

台鐵太魯閣號發生嚴重死傷事故，其中一名罹難者年僅6歲的楊小妹妹因生前愛玩水，家屬決定在花蓮火化後海葬，今天家屬到花蓮向日廣場碼頭，搭上船隻到外海，不過家屬不願受訪，低調完成海葬儀式。

楊小妹妹與父親、姊姊2日前往台東旅遊，卻遇上事故，楊小妹遺體被搜救人員發現，楊爸爸一句「可以讓我再抱抱她嗎？」讓救難人員忍不住心都崩了，也令人鼻酸。家屬決定要在花蓮海葬，但費用需要10萬元，不符台鐵補助，不過海葬費用最後仍由台鐵支付。

租船業者說，得知楊小妹妹家屬想要海葬，於是跟殯葬公會討論、合作，送楊小妹妹最後一程，大家都是無償提供協助。依照家屬的宗教信仰辦完儀式後，就把骨灰灑向大海，是很環保、簡單的殯葬儀式。

他表示，這次媒體報導船隻費用昂貴有誤，其實海葬包含殯葬、禮儀、棺木及火化等流程，船隻只是整個海葬的一小部分，若計算出海海葬費用，只要幾萬元就可解決。海葬是花蓮縣政府近年積極推動的既經濟又環保的殯葬儀式，縣府每年會舉辦聯合海葬，陸續都有民眾洽詢，只要在允許能力範圍內，都會協助家屬完成亡者遺願。