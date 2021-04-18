快訊

舉重／方菀靈亞錦賽腰帶違規？教練：用目測不合理

找到失蹤27天飛官潘穎諄剩頭骨 救難蛙人紅眼眶列隊敬禮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太魯閣事故6歲楊小妹罹難 生前愛玩水今海葬完成心願

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

太魯閣號年僅6歲的罹難者楊小妹妹因生前愛玩水，家屬決定在花蓮火化後海葬。記者王思慧／攝影
太魯閣號年僅6歲的罹難者楊小妹妹因生前愛玩水，家屬決定在花蓮火化後海葬。記者王思慧／攝影

台鐵太魯閣號發生嚴重死傷事故，其中一名罹難者年僅6歲的楊小妹妹因生前愛玩水，家屬決定在花蓮火化後海葬，今天家屬到花蓮向日廣場碼頭，搭上船隻到外海，不過家屬不願受訪，低調完成海葬儀式。

楊小妹妹與父親、姊姊2日前往台東旅遊，卻遇上事故，楊小妹遺體被搜救人員發現，楊爸爸一句「可以讓我再抱抱她嗎？」讓救難人員忍不住心都崩了，也令人鼻酸。家屬決定要在花蓮海葬，但費用需要10萬元，不符台鐵補助，不過海葬費用最後仍由台鐵支付。

租船業者說，得知楊小妹妹家屬想要海葬，於是跟殯葬公會討論、合作，送楊小妹妹最後一程，大家都是無償提供協助。依照家屬的宗教信仰辦完儀式後，就把骨灰灑向大海，是很環保、簡單的殯葬儀式。

他表示，這次媒體報導船隻費用昂貴有誤，其實海葬包含殯葬、禮儀、棺木及火化等流程，船隻只是整個海葬的一小部分，若計算出海海葬費用，只要幾萬元就可解決。海葬是花蓮縣政府近年積極推動的既經濟又環保的殯葬儀式，縣府每年會舉辦聯合海葬，陸續都有民眾洽詢，只要在允許能力範圍內，都會協助家屬完成亡者遺願。

台鐵 太魯閣撞車事故

延伸閱讀

吳享宸太魯閣號罹難今告別式 母校：認真、活躍的孩子

影／追火車接力馬拉松開跑前 為太魯閣事故默禱

花蓮警全力協助太魯閣號撞車案 署長陳家欽高度肯定

台鐵出軌害死忠玩家罹難 神魔之塔：望取作品授權製作角色

相關新聞

太魯閣事故6歲楊小妹罹難 生前愛玩水今海葬完成心願

台鐵太魯閣號發生嚴重死傷事故，其中一名罹難者年僅6歲的楊小妹妹因生前愛玩水，家屬決定在花蓮火化後海葬，今天家屬到花蓮向日...

吳享宸太魯閣號罹難今告別式 母校：認真、活躍的孩子

29歲YouTuber吳享宸因搭上台鐵408次太魯閣號不幸罹難，親屬今天上午於高雄市立殯儀館景行廳舉辦家祭，400多位家...

台南女憲兵搭太魯閣號遇難 黃偉哲今告別式致哀

台南憲兵隊女上兵蔡慧鵑搭乘太魯閣號不幸遇難 ，家屬今天在台南市立殯儀館舉辦告別式，台南市長黃偉哲到場參加告別式，場面壯嚴...

太魯閣號事故地點明通車 首班車清晨5時27分宜蘭往花蓮

台鐵太魯閣號撞車意外導致清水隧道東正線不通，預計最快明天清晨通車，工程會昨前往安全檢查，要求加強鋼軌橫向連結的強度，台鐵...

聯合公祭紀念牆追思 家屬抱總統痛哭

台鐵四○八次太魯閣號事故造成四十九死，台東、花蓮昨分別舉辦聯合追思公祭，蔡英文總統、副總統賴清德等人分頭弔唁，慰問罹難者...

起訴書掀監造表造假 查聯合大地10邊坡工程標案

太魯閣號事故釀四十九死、超過兩百人傷，花蓮地檢署前天偵查終結。根據起訴書內容，該工程設計監造廠商聯合大地工程顧問股份有限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。