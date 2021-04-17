台鐵出軌害死忠玩家罹難 神魔之塔：望取作品授權製作角色

《神魔之塔》上市近10年，獲得大批死忠玩家支持。圖中人物非新聞當事人。 報系資料照／記者陳昱翔攝影

台鐵太魯閣號撞車事件釀49死事故，各界湧入大批物資、善款，期望為此盡一份心力。近日知名手遊「神魔之塔」就在粉專PO文，指死忠玩家「阿法」在該意外中不幸罹難，目前與死者家屬聯繫，盼能將他的作品重現於遊戲中，以完成亡者遺願。

粉專PO文提到，得知阿法在世的心願是能讓他的作品出現在遊戲中，因此為了實現亡者遺願，團隊目前正與死者家屬洽談，希望能取得作品角色授權。

粉專PO文表示，團隊會盡最大努力，希望能早日將阿法筆下的「本多忠勝」及「酒吞童子」角色稍作修改成適合遊戲的畫質，以登入獎賞方式送給所有玩家，團隊將會盡快公布推出日期。

貼文下方引起大批玩家留言，紛紛感謝這番暖舉，「支持官方，不辭勞苦還死者一個心願！」、「向畫師與神魔官方致上最高的敬意」、「感受到滿滿的人情味」。一名自稱是阿法學弟的網友也出面留言，「當初學長還很開心的介紹這幾張作品給我看，現在一看又想起他，讓人難過了」。