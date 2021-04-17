台鐵板橋車站驚傳女子遭火車輾斃 身亡不明警籲指認

台鐵板橋車站昨驚傳一名女子遭火車輾斃，由於死者身上並無任何證件，確實身分有待查證，警方呼籲家中有失蹤者家屬出面指認。

昨天上午3時9分、板橋車站南下月台1車處往南軌道，台鐵人員發現有人躺臥軌道上，派員前往查看，發現一名女子已頭首分離，明顯死亡，身上僅有一張不記名悠遊卡及現金2800元，並無其他可供查驗身分的相關證件。

據了解，鐵路警察調閱監視器發現，昨天下午2時17分該名女子獨自一人走下月台的身影，經查當時段有台鐵171車次於2時18分離站，不排除女子是遭該班列車撞擊，已派員至樹林調車場進行採證查驗，要進一步確認是否遭該列車撞擊。