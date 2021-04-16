佛光山於太魯閣事故現埸 舉辦超渡法會

交通部林佳龍部長攜官員出席由佛光山主辦的三時繫念佛事，法會前先為清水隧道鐵軌灑淨，為罹難者引魂。人間福報記者張睿杰／攝影

台鐵太魯閣號408次出軌事故造成四十九人不幸罹難、逾兩百人輕重傷，舉國悲戚，佛光山在第一時間即動員前往協助，從二日迄今已動員僧信二眾逾八百人次。受政府之邀十六日特於事故現場舉行「三時繫念超渡法會」，法會前先為清水隧道鐵軌灑淨，為罹難者引魂。交通部長林佳龍 、花蓮縣長徐榛蔚等官員也親自出席上香致意，聲聲佛號，至誠懇切，藉此法會願亡者往生西方淨土，家屬能夠安頓身心，場面莊嚴哀戚。

法會現場地處偏遠，就位在清水明隧道上方，下方是北上火車行經之處，此路段位在花蓮縣秀林鄉和仁段的一處山坡地段，一面是中央山脈，一面是太平洋，人跡罕至。山谷中，傳來句句阿彌陀佛和經文聲，清淨悠掦。

法會禮請佛光山禪淨法堂堂主慧思法師及慧豪法師、慧清法師等三師主法，法師先引領二十多位法師沿著山坡，步行前往清水隧道鐵軌路段，碎石滿地，飛砂爛泥。法師手持淨瓶，以楊柳枝灑甘露水為事故現場灑淨，雨過天青，頓時獲得清淨。

林佳龍 、徐榛蔚以及台鐵代理局長、交通部次長祁文中、鐵路局工務處長陳仲俊、花蓮工務段段長戴金原、花蓮運務段段長吳金添等人，手持清香向法會安奉的亡者超薦蓮位上香行禮，香煙冉冉傳達對往生者的追思。

處長陳仲俊表示，清水段南下部分，目前正在搶修中，很希望十九日通車前，藉由法會加持更順利。

慧思法師帶領全場信眾恭讀《星雲大師為台鐵太魯閣列車翻覆傷亡者祈願文》，祈求慈悲偉大的佛陀讓亡者得到最大的安慰、讓身心創傷轉危為安、將悲痛情緒轉苦為樂，賜予再生的信心與向前的勇氣。

林佳龍表示，「感謝佛光山與星雲大師全心投入舉辦這場法會，以聲聲佛號來撫慰受創人心。」他也談及，此次特別禮請佛光山法師舉辦三時繫念超渡法會，期盼藉由宗教撫慰人心的力量，讓事故亡者可以安息、生者安心。

佛光山月光寺監寺妙勳法師表示，事故發生後第一時間，道場法師與佛光人就在星雲大師慈示下，全力投入法會助念等撫慰工作，十多天來已動員佛光人將近八百人次。

此次三時繫念法會除接引四十九位罹難的亡者得生西方淨土外，同時也為五十一位在百年前日治時期不幸為工殉職的築路工人及前省公路局花蓮工務段首任段長吳錦文進行超渡。

慧思法師表示，新冠病毒疫情從去年發生迄今仍未平息，為此星雲大師慈悲開示全體佛光人常誦《心經》、以自我修持安住身心，勉勵大家多行善。尤其在此苦難時刻，更需佛光人發揮菩薩道精神， 從自我改變開始成就他人、利益眾生。

協助公部門接洽佛光山舉行法會的台鐵局工務處視察朱秀蓮也在會後分享法會因緣。

她動容表示 ，感謝佛光山在短短一周內動員這麼多位僧信二眾成就殊勝佛事 ，令人十分感佩。

妙勳法師表示，今天法會後頓時感受到身心平靜，相信亡靈應該已真正安息了。