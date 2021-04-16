太魯閣號善款分配 陳時中：盡全力讓乘客4月底前拿到捐款

陳時中今下午記者會會後接受媒體聯訪表示，衛福部最快將於22日舉行委員會，即使罹難者家屬及傷者同意撥款比例，發放捐款時間仍受行政程序作業速度影響，但陳時中承諾會盡快發送善款。圖／中央社

太魯閣號捐款新台幣10.6億元，衛福部決定罹難者發放1500萬元，傷者10萬至700萬元、目睹事故乘客1萬元。乘客4月底前可否拿到捐款，衛福部長陳時中說，會盡全力。

陳時中今下午記者會會後接受媒體聯訪表示，衛福部最快將於22日舉行委員會，即使罹難者家屬及傷者同意撥款比例，發放捐款時間仍受行政程序作業速度影響，但陳時中承諾會盡快發送善款。

陳時中也在會後公開為何給予罹難者1500萬元的計算方式，陳時中表示，此次先算出1.2億元供35名學生乘客教育資助，預計補助至大學畢業；再針對216名傷者依傷勢輕重發給10萬元至700萬元，最後將其餘最大筆捐款平分罹難者家屬。

陳時中14日原公布太魯閣號捐款發放對象含救災人員，預計由政府委託民間辦團體課程，進行心理重建，但今公布善款金額撥發細節卻未見救災人員。陳時中解釋，救災人員本就有自行編列相關費用，所以才將其移除。

太魯閣號捐款給予罹難者1500萬元，高雄氣爆為800萬元、花蓮震災為500萬元、新北市八仙粉塵氣爆為100萬元。陳時中表示，不同事故都有不同補助需求，很難針對捐款制定統一標準，只希望此次善款分配可成為參考模組。

雖太魯閣號捐款飽受各界批評，但陳時中還是認為，這是大家一起做好事。 針對何時公布監督捐款作業要點，衛福部次長李麗芬說，臨時會專家今天認為，仍有部分細節需修正，統一於22日委員會討論。