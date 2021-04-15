太魯閣號事故2罹難美籍教師骨灰 家人將帶回美國

美國前參議員陶德（Chris Dodd）訪台，哀悼台鐵太魯閣號事故罹難者，並不捨兩名美籍教師遭到不幸。台鐵今天說，兩名美籍教師已火化，補償金與賠償金與台灣罹難者相同。

總統蔡英文上午接見陶德訪團。陶德致詞時，先對花蓮太魯閣號事故罹難者致上最深切哀悼並指出，此事件讓許多寶貴生命不幸喪生，美方與台灣同感悲傷；對事故中有兩名美籍教師離世，更是難過與不捨。

台鐵說，兩名罹難的美籍教師父母都有到台灣來處理後事，兩人的遺體已火化，近日將由家人帶回美國。

台鐵指出，所有事故罹難者的補償金與賠償金，不分國籍都相同，這次事故的補償金是新台幣540萬元，10萬元現金部分已全部發放，兩名罹難美籍教師的家屬也已完成親屬確認並將離開台灣，剩下的530萬元將會匯到美國。

台鐵表示，有關賠償金部分，將來協調確定後，台鐵也會特別通知並匯款給兩名罹難的美籍教師家屬。