犯保法修正草案若通過 太魯閣號家屬最高領120萬

法務部保護司副司長林嚞慧今天表示，犯罪被害人保護法修正草案3月底函報行政院審查，若二年內草案通過施行，太魯閣號事故的死者家屬，將可適用新法，申領補助金120萬元。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，主題為「犯罪被害人保護法修正草案」修法重點說明，由林嚞慧報告。林嚞慧報告後，接受聯訪時做上述表示。

「犯罪被害人保護法修正草案」擬修正名稱為「犯罪被害人權益保障法」，現行條文45條、未分章，增為100條、六章節，新增犯罪被害保護令、訴訟進度獲知權等制度。

林嚞慧指出，草案將現行的「犯罪被害補償金」更名為「犯罪被害補助金」，並補充重傷被害人的長照需求，在重傷者取得身障或長照服務使用資格前的過渡期，由保護機構，依個案需求提供補充資源。

林嚞慧說，草案第97條提及新舊法適用時點，以從新從優為原則，並放寬為從知悉時點起算2年有效，簡單的說，草案若於二年內經立法院三讀通過並由總統公布施行，4月2日台鐵太魯閣號事故的死者家屬及重傷者，即可適用新法去申請犯罪被害補助金，新法採單筆定額（多人申請則均分），死者家屬可申領新台幣120萬元、重傷者依受傷程度可領60萬元至120萬元。

林嚞慧舉例，媒體之前報導每名太魯閣號罹難者可獲540萬元，包括慰問金、重大行車事故賠償、台鐵特別賠償金等，因此以現行法來看，540萬元已超過補償規定死亡給付最高補償210萬元，而無法再獲補償；但若是適用新法，則不受540萬元影響，死者家屬仍可申領120萬元。