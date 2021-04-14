助罹難者相驗身分 鑑識員警：都是別人心愛的家人

台鐵太魯閣號事故造成嚴重死傷，多數罹難者因強烈撞擊難以辨認，花蓮縣警察局鑑識科進駐現場、殯儀館，協助採證，比對身分；員警分享，他們都是別人心愛的家人，並不會害怕。

花蓮縣警察局鑑識科警務員陳庭粢，今年27歲，從警4年多，因為家住桃園，時常搭火車往返，這次事故讓她很有感觸，看到公務群組跳出訊息後，休假的她，主動歸隊協助。

她說，隧道內空氣不流通，空氣混合油味及血味，加上光線不足增加採證難度，是從警來難度最高的一次。

她說，第6節車廂受困罹難者被壓在大型機具下，位置緊靠隧道壁，空間只能容納下2人，她站在車廂上，等待學長採集指紋後，負責回傳比對，儘管採證環境艱辛，只想儘快協助罹難者確認身分，通知家屬。

花蓮警分局鑑識小隊員警陳怡安，也是27歲，這次主要協助殯儀館相驗，做攝影紀錄、採指紋等工作，第一次處理大量遺體，也讓她深感壓力。

她說，這次遺體相對不完整，每打開一個屍袋，都會被遺體狀態嚇一跳，但想到這些罹難者都是別人心愛的家人，就不會恐懼，只想儘快將他們送還給親屬。

陳怡安說，從相驗過程慢慢得知罹難者身分，每一位都令她印象深刻，尤其她有養寵物，對罹難的獸醫師感到可惜、不捨。

經過這次重大事故，陳怡安說，她體悟到要珍惜當下，做好隨時可能離開的準備，避免意外留下遺憾。