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太魯閣號事故檢方提訊傳喚涉案人 30牧師現場祝禱

中央社 / 花蓮縣13日電

檢調持續偵辦台鐵太魯閣號事故案，今天提訊被告李義祥、華文好，也傳喚台鐵相關人員，交互比對證詞以釐清案情；事故現場，來自全國各縣市的牧師30人下午為罹難者祝禱追思。

檢方上午再度向看守所借提羈押中的李義祥與越南移工華文好2人，交互比對證詞，以迅速釐清案情。對於有媒體報導行車記錄器事發畫面曝光，花蓮地檢署指出，由於涉及偵查不公開原則，關於偵查核心的部份不會證實或回應。

檢方下午傳喚台鐵花蓮工務段工地主任熊德育、台鐵工務段主辦工程司潘堂益，兩人均涉犯貪污治罪條例，分別以新台幣15萬、30萬元交保；也約談台鐵花蓮工務段段長戴金原、副段長林峰正，調查是否涉及官商勾結、工程弊案等情事。

另外，事故現場遺留多條疑似工程車上的的卡其色綁帶，已遭檢警查扣。相關工程專業人員指出，「綁帶」分為2種，一種是捆綁貨物的綁帶，另一種是吊車用的吊帶。

如果當時李義祥用捆綁貨物的綁帶去拉工程車，承受的拉力一定不夠，一下就會拉斷；而吊帶上面則會有標示，例如5T就只能吊5噸以下的東西，李義祥的工程車空車約7噸重，若沒有用足夠負荷力的吊帶，也是會拉斷。

來自全國各縣市的牧師共30人，下午來到事故現場的清水隧道旁空地為太魯閣號408車次罹難者祝禱追思。

台鐵崇德-和仁東正線發生事故還在修復中，僅西正線單線雙向行車，截至下午3時止，影響19列次176分、旅客3000人，每列平均延誤約9分。現場工程人員已完成管制門禁基礎挖掘、監視器電源管線槽挖掘，並完成軌道標誌裝設。

台鐵 太魯閣撞車事故

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