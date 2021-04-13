太魯閣號事故 檢方：案發後6個月內家屬可提告
台鐵太魯閣號事故肇因，檢方積極偵辦，提訊在押被告及傳喚相關人員交互比對證詞，以迅速釐清案情；呼籲被害人及家屬如欲提出告訴或表達意見，仍可於案發後6個月內提出。
花蓮地檢署傍晚發布新聞稿表示，案發初期，考量傷者傷勢未癒，且心情尚未平復，不宜接受詢問，檢察官並未親自詢問被害人提告與否之意見，並指示司法警察如有為被害人製作筆錄，應得被害人同意，且只能於被害人傷勢輕微、不影響其恢復前提下，才能進行詢問，絕無強制被害人接受詢問情事。
花蓮地檢署指出，為保障被害人訴訟上權利，呼籲被害人及家屬如欲提出告訴或表達意見，仍可於案發後6個月內，就近向鐵路警察局各地分局諮詢及製作筆錄，也可具狀或至花蓮地檢署提出告訴，以維權益。
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