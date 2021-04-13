8億募款、用途都沒徵詢...罹難者家屬：關懷被變質了

花蓮太魯閣號撞車事故捐款今天凌晨零時截止，衛福部昨天宣布已獲得8億以上善款，將設定7大項目，其中三分之一將用於罹難者家屬扶助金，引發外界質疑，台東有罹難者家屬也認為不妥，「當初募款不是我們發起，這樣太沉重」。

事故列車近五百名乘客中，有324人使用台東實名制訂票，死傷的兩百多人中，很多都是台東人，只是外漂戶籍設在外縣市，最後共有9名罹難者送回台東辦理後事 ，本月17日上午將辦公祭。

「很多人都說你們要變有錢人了，卻不想想代價是什麼。」有罹難者家屬說，很多人都以為8億多元會均分給49名罹難者家屬，認為平均每人家屬可拿到1600萬多元，但如果能夠選擇，應該沒人想拿這筆錢，而是希望親人依然活著。

罹難者中，有人是家中的獨子或獨女，如今遽然離世，卻還要捲入捐款糾紛家屬，覺得很無辜。他們說，當初要募款，（家屬中）就有人覺得很納悶，「因為我們料理後事沒有金錢上的問題啊」，而且以後也會有賠償，或許要花點時間，但終究會來。有親友安慰他們說，這（捐款和賠償）是孩子的心意，他們不能再繼續奉養長輩，所以留下了這筆錢。