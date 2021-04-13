聽新聞
test
0:00 / 0:00

8億募款、用途都沒徵詢...罹難者家屬：關懷被變質了

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

花蓮太魯閣號撞車事故捐款今天凌晨零時截止，衛福部昨天宣布已獲得8億以上善款，將設定7大項目，其中三分之一將用於罹難者家屬扶助金，引發外界質疑，台東有罹難者家屬也認為不妥，「當初募款不是我們發起，這樣太沉重」。

事故列車近五百名乘客中，有324人使用台東實名制訂票，死傷的兩百多人中，很多都是台東人，只是外漂戶籍設在外縣市，最後共有9名罹難者送回台東辦理後事 ，本月17日上午將辦公祭。

「很多人都說你們要變有錢人了，卻不想想代價是什麼。」有罹難者家屬說，很多人都以為8億多元會均分給49名罹難者家屬，認為平均每人家屬可拿到1600萬多元，但如果能夠選擇，應該沒人想拿這筆錢，而是希望親人依然活著。

罹難者中，有人是家中的獨子或獨女，如今遽然離世，卻還要捲入捐款糾紛家屬，覺得很無辜。他們說，當初要募款，（家屬中）就有人覺得很納悶，「因為我們料理後事沒有金錢上的問題啊」，而且以後也會有賠償，或許要花點時間，但終究會來。有親友安慰他們說，這（捐款和賠償）是孩子的心意，他們不能再繼續奉養長輩，所以留下了這筆錢。

幾位家屬說，政府募款前沒有徵詢家屬是否真有需求，募款後用途也未考慮家屬意見，各界的善心令人感動，但他們很擔心最後變了質，如果家屬真的用不到，還不如退還捐款人，以免日後出現問題。

太魯閣號事故，衛福部發起募款，8億元善款用途頗具爭議，連罹難者家屬都覺得不妥。本報資料畫面
太魯閣號事故，衛福部發起募款，8億元善款用途頗具爭議，連罹難者家屬都覺得不妥。本報資料畫面

台鐵 太魯閣撞車事故 衛福部 捐款

延伸閱讀

維護善款用途 衛福部成立醫療小組把關不讓台鐵甩鍋

太魯閣號傷者 3個月內台東縣醫院看診免掛號費

義賣助太魯閣號受難者 百年餅舖台港愛心齊發

批台鐵文遭拒推廣 詹為元：臉書配合政府箝制資訊傳播

相關新聞

8億募款、用途都沒徵詢...罹難者家屬：關懷被變質了

花蓮太魯閣號撞車事故捐款今天凌晨零時截止，衛福部昨天宣布已獲得8億以上善款，將設定7大項目，其中三分之一將用於罹難者家屬...

台鐵事故衛福部募得8億餘元 蘇揆：不會用來替政府賠償

台鐵太魯閣號事故後，衛福部專戶所收到的捐款達逾8億元。行政院長蘇貞昌今（13）日強調「民間善款不會用來替政府賠償、更不影...

維護善款用途 衛福部成立醫療小組把關不讓台鐵甩鍋

衛生福利部昨依照「0402臺鐵408次列車事故捐款管理及監督委員會」第一次會議結論，宣布太魯閣事故善款七大用途，並定調總...

代理局長祁文中發信喊話台鐵 「重拾社會大眾信心」

普悠瑪事故釀49死、超過200人傷，交通部長林佳龍昨晚寄給台鐵人一封信，信中提及他會扛下責任、堅定辭去交通部長一職，並鼓...

檢警調查太魯閣案情 今借提李義祥、阿好問訊

台鐵太魯閣號事故造成49人罹難、218人受傷，主嫌李義祥、逃逸越籍移工華文好「阿好」皆已收押禁見，今天上午李義祥、「阿好...

檢視台鐵鹿野山里邊坡結果曝 運安會暫不發安全通告

台鐵太魯閣號撞擊從邊坡滑落的工程車，釀49死、超過200傷悲劇，外界關心全台還有沒有其他地方正進行相關工程。行政院公共工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。