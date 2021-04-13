太魯閣號傷者 3個月內台東縣醫院看診免掛號費

台鐵408次太魯閣號2日在花蓮縣秀林鄉清水隧道北口撞上掉落在鐵軌上的義祥工業社工程車而高速出軌，釀成49人死亡、218人受傷悲劇。本報資料照片

台鐵局太魯閣號事故造成218人受傷，台東縣醫師公會今天宣布，太魯閣號傷者即日起3個月內到台東縣醫院、西醫診所就診，將免收掛號費。

台鐵408次太魯閣號2日在花蓮縣秀林鄉清水隧道北口撞上掉落在鐵軌上的義祥工業社工程車而高速出軌，釀成49人死亡、218人受傷悲劇，受傷者中61人設籍台東縣。

台東縣醫師公會今天宣布，太魯閣號嚴重事故，台東醫界發揮人溺己溺、人飢己飢的愛心，即日起3個月內，如有患者就醫時主動表明、或於問診過程得知為「4月2日台鐵408車次太魯閣號事故」傷者，台東縣醫院、西醫診所，將全面免收掛號費。

台東縣醫師公會理事長朱建銘表示，太魯閣號事故傷者不論設籍哪個縣市，只要到台東縣醫院看診都免掛號費。