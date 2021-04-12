清水隧道東正線鐵道來回檢視 臨軌側設鋼軌樁圍籬
台鐵太魯閣號事故發生後，清水隧道東正線停擺，經連日搶修，預計16日完成隧道結構安全檢測；目前事故地點設管制門禁，並將在工地便道臨軌側打設鋼軌樁，作為安全圍籬防護。
花蓮和仁、崇德間的清水隧道完成搶修，9日試運轉測試通過，今天工區大門已管制，而台鐵工程人員在現場進行鐵道維修，道班人員與巡軌車來回檢視隧道內外鐵道，確保鐵軌修復完整平順。
台鐵局工務處長陳仲俊受訪表示，由於事故發生有岩栓被拉斷，因此須補回重新打入10支岩栓；另外也在工地便道臨軌側，打設鋼軌樁，作為安全圍籬防護。
台鐵局指出，已由台灣世曦公司及土木技師公會進行隧道結構安全檢測，預計4月16日完成檢測報告，並提出具體建議，在確保隧道結構安全後才會通車。
另外，台鐵將於16日在事故現場舉辦法會，為罹難者哀悼祝禱。
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