清水隧道東正線鐵道來回檢視 臨軌側設鋼軌樁圍籬

台鐵太魯閣號事故發生後，清水隧道東正線停擺，經連日搶修，預計16日完成隧道結構安全檢測；目前事故地點設管制門禁，並將在工地便道臨軌側打設鋼軌樁，作為安全圍籬防護。

花蓮和仁、崇德間的清水隧道完成搶修，9日試運轉測試通過，今天工區大門已管制，而台鐵工程人員在現場進行鐵道維修，道班人員與巡軌車來回檢視隧道內外鐵道，確保鐵軌修復完整平順。

台鐵局工務處長陳仲俊受訪表示，由於事故發生有岩栓被拉斷，因此須補回重新打入10支岩栓；另外也在工地便道臨軌側，打設鋼軌樁，作為安全圍籬防護。

台鐵局指出，已由台灣世曦公司及土木技師公會進行隧道結構安全檢測，預計4月16日完成檢測報告，並提出具體建議，在確保隧道結構安全後才會通車。

另外，台鐵將於16日在事故現場舉辦法會，為罹難者哀悼祝禱。