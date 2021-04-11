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太魯閣事故遺骸比對出爐 確定罹難者人數下修至49人
台鐵太魯閣號2日發生重大死傷事故，事發第10天，花蓮地檢署今天表示，法醫多次採檢遺骸、組織DNA，比對結果均屬於49名罹難者，「並無新增罹難人數」，因此確認罹難者共49名，遺體均交由家屬領回。
花蓮地檢署主任檢察官周芳怡指出，案發後初期，地檢署將已尋獲而未經認領的遺骸、組織，列為疑似無名屍。為求慎重，法醫師於遺骸、組織各部位多次詳細採檢DNA鑑驗，比對結果陸續出爐後，立即通知家屬。
周芳怡表示，案發現場陸續排除後，發現的遺骸、組織，均採檢DNA 鑑驗，經過法醫4月10日完成比對，比對結果均屬於49名罹難者。因此定調太魯閣號列車翻覆事故，含外籍人士在內，罹難者為49人，已全數核發相驗屍體證明書，遺體均已由家屬領回處理，並無新增罹難者人數。
據了解，因太魯閣事故死傷太慘重，很多罹難者遺體支離破碎，檢警花許多時間收集組織、遺骸，先全部採集為一袋標為50號，暫列為無名屍，經法醫比對檢驗DNA，於昨天終於確認遺骸為49名罹難者，因此確認太魯閣事故為49人。
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