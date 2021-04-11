太魯閣號事故善心物資湧入 暖心暖胃好感動

台鐵太魯閣號事故導致重大傷亡，花蓮警方鑑識人員搭配法醫相驗等作業，並在殯儀館執勤多天，各界善心暖流湧入令人感動，警方將愛心轉化為行動，給家屬貼心的關懷與協助。

花蓮警察局今天表示，台鐵太魯閣號事故發生後，除鑑識科發揮最大能量，刑事警察局派遣刑事鑑識中心率專業團隊，包含指紋科、DNA及刑案現場專家等，配合鐵路警察局鑑識人員共16人，跨單位聯合編組搭配法醫進行相驗、拍照紀錄、採驗檢體及捺印指紋等作業，輪班24小時不間斷，縮短時間便於家屬指認。

同時特別在花蓮市立殯儀館設立「警察行動補給站」，提供罹難者的家屬周全安家服務。這段期間來自各界善心人士熱心捐助愛心物資，給警察加油打氣，讓殯儀館充滿溫暖。

花蓮警分局表示，第一時間花蓮縣議會議員雪中送炭送來物資，還有牛排店林老闆每天準備熱騰騰的餐盒、餐廳老闆送來排餐熱湯、開著餐車來到行動補給站提供食物、慈濟準備的素食餐盒無限量供應、咖啡店送來現沖咖啡、手搖飲品等。

特別的是來自外縣市的熱心民眾，包括南投鄉親不辭辛勞開著貨車載送飲料餅乾、屏東的阿嬤豆花請宅配貨運載送而至、來自雲林的外送人員滿載食物從雲林騎機車數百公里來到花蓮贈送食物給花蓮警察，這些愛心義舉令人感動。