太魯閣號殉職司機員入忠烈祠 江啟臣：會追蹤進度

國民黨黨主席江啟臣。 報系資料照／記者曾原信攝影

台鐵408次太魯閣號事故，造成司機員袁淳修殉職，國民黨主席江啟臣今天到袁淳修的靈堂上香，對於爭取將袁淳修與殉職助理司機員江沛峰入忠烈祠的進度，他表示會追蹤後續。

台鐵太魯閣號事故殉職司機員袁淳修6日火化後，台鐵派專列火車護送他的骨灰及陪伴家屬返回台中，骨灰暫時安靈在台中殯儀館，家屬14日將舉辦告別式。

江啟臣今天前往台中殯儀館，到袁淳修靈堂上香並慰問家屬，袁淳修家屬未接受媒體採訪，且未開放媒體進入靈堂。

對於國民黨支持者，質疑太魯閣號事故後，捐款帳戶由衛福部設立，江啟臣接受媒體聯訪時表示，捐款有很多種方式，民間或是私人通通都可以，都尊重大家，他自己是探視家屬時，直接捐助給家屬慰問金。

他說，捐款是每個人的心意，是不是捐給政府的帳號，或是捐給其他團體，這是大家自己的決定，只要有收受捐款的單位，也務必要清楚交代捐款的流向，不管是政府或是民間機關團體都一樣。

全國火車駕駛產業工會代表，當場向江啟臣爭取，希望袁淳修與江沛峰能共同進入忠烈祠。江啟臣說，他日前在立法院交通委員會提案，請交通部將袁淳修與江沛峰提報入祀忠烈祠，大家沒有異議通過，他會追蹤後續進度。

媒體詢問，國民黨是否會成立駐美代表處，江啟臣說，恢復國民黨在華府的辦公室，一直是他擔任黨主席以來努力的工作目標，但過去這一年來，因為疫情影響，要出國往來的確有困難，在恢復駐美辦公室這部分，目前在籌備工作，待疫情較明朗時再公布進展與定案。

對於美國國務院公布最新對台交往準則，江啟臣表示，目前就公布的準則來看，還是定位在非官方，在台美目前非官方的關係下，如何能夠擴大、務實的，讓雙方的人員可以交往、見面與對話，是新的拜登政府，在嘗試努力的方向，對台灣來說，當然希望可以有更多空間，強化彼此的關係。