吳坤佶太魯閣號救災白袍染血 醫師公會送新白袍

花蓮慈濟醫院骨科主治醫師吳坤佶深入太魯閣事故救災，在陰暗隧道內將受災幼兒抱在胸前撫慰畫面，感動人心。圖／救護義消蔡哲文授權提供

太魯閣號事故，醫師吳坤佶在漆黑隧道內安撫孩童，更將白袍脫下替傷患保暖。醫師公會全聯會理事長邱泰源今天代表醫界送上新白袍，盼吳坤佶繼續代表醫界照顧民眾。

台鐵太魯閣號事故造成重大傷亡，一張白袍醫師緊抱孩童的照片感動許多網友，這名醫師正是花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師吳坤佶。事發當天，他不僅第一時間趕往現場協助救援，將驚嚇的孩童抱在懷中安撫，更將白袍脫下替骨折傷患保暖。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源今天上午率公會幹部前往花蓮4家醫院慰問急救團隊，贈予新台幣10萬元慰問金，並代表醫界致贈全新白袍給吳坤佶。邱泰源表示，盼吳坤佶繼續代表醫界發揮醫師光輝，那件在救難現場給病患保暖染上血跡的白袍，將是一生的榮譽勳章。

邱泰源指出，太魯閣號事發之初，他立即請花蓮縣醫師公會代理理事長梁忠詔及全聯會常務理事黃啓嘉到花蓮慈濟醫院了解急救整備狀況，花蓮慈濟醫院也派出醫療人員至事故現場成立急救站。

邱泰源說，這次事件的傷患未來將回到台灣各地接受後續醫療及復健，因此近期也發函全台醫師公會協助所屬5萬2000名醫師會員及醫療院所，盼共同提供傷者、家屬及救難人員最好醫療與身心診治、復健工作。

邱泰源表示，醫界平時照護全民身心健康，在遭遇重大事故時更投入救災醫療，展現醫者情懷，希望事件過後，逝者都能安息，傷者也能早日康復。

除了西醫，中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚也在事故後第一時間啟動中醫關懷小組，並率團前往花蓮慰問第一線醫療團隊，也盼中醫界持續對於傷者、家屬提供中醫醫療照護。