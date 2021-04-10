台鐵緊急電話被打爆 調度員崩潰：1天接50通「測試電話」

請勿撥打測試調度所電話，將緊急通報專線留給需要的人。圖擷自 fun臺鐵

為避免花蓮太魯閣408次事故再度重演，台鐵局日前將緊急電話公布在粉專，希望民眾若看到障礙物阻礙鐵軌能及時通報，未料此舉卻引來不少人「濫打」。對此，吳姓台鐵調度員在臉書發文訴苦，指專線曝光後，自己接了無數次電話，許多民眾打來惡作劇，自己1天就接了50通電話，而他也怒批，「為了滿足你的好奇心結果真正要通報的人打不進來，出事了是你負責嗎？」

吳男表示，自己擔任台鐵局綜合調度所行控室的調度員，負責轄區內所有列車的路線，使列車行駛準時、安全，同一時間至少要監控10台班車以上，若是在北部地區，或是各縣市靠近核心都市的區段，同時就可能需監控20至30班以上的車次。工作性質需投入高度專注力，工作環境希望是資訊越精準、越少干擾因素。不過，媒體開始報導緊急通報專線後，緊急通報專線卻成了調度員的惡夢。

「光是昨天一天，我就接了快50通，不誇張，真的快50通，打來說要『測試』這隻電話的內容」吳男說，接通的電話許多都是響了就掛斷的、表明說要測試而他沒什麼事的、打來罵台鐵的等等，而真正通報異常狀況的僅有2通，且其中一位民眾打來時還反應「這支電話真的很難打，怎麼打都是電話中」，他也只能頻說不好意思。

「為了滿足你的好奇心結果真正要通報的人打不進來，出事了是你負責嗎？你能負責嗎？」吳男表示，就連半夜2、3點都還有人打進來，還是一樣是「測試」、一樣不出聲，若這隻電話變得難打，通報變得複雜根本沒有意義，希望大眾讓緊急聯絡電話可以真正的發揮它的功能，但該通報時也須通報，以免意外發生反應不及。

台鐵指出，若民眾發現軌道、平交道、橋樑及隧道等障礙物有危害時，請撥打：0800-800-333，如果需要票務、列車時刻查詢、目前運行狀況等「沒有立即危害」的一般服務諮詢及申訴的話，請打客服電話：0800-765-888（限市內電話）、02-21910096（手機）。