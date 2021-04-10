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太殘忍！ 台大醉月湖鵝疑遭當場殺害後帶走 校方已報警

台鐵局：清水隧道試運轉測試通過

中央社 / 台北9日電

交通部台灣鐵路管理局今天表示，和仁崇德間（清水隧道）完成搶修，晚間試運轉測試通過，接著將施作安全防護圍籬、工區淨空清理、加強監控管理、隧道修補及封鎖便道等措施完成後才通車。

台鐵太魯閣號事故造成嚴重死傷，清水隧道東正線停擺。

台鐵局說，同仁積極在事故現場修復軌道、電力及號誌設施，下午完成搶修，晚間8時聯合安全檢查完成，向台鐵局應變中心回報檢查結果，達送電及試運轉標準，並分別以時速20公里、40公里及60公里測試，晚間10時15分完成測試。

台鐵局表示，經開總結會議，確認試運轉測試結果，路線穩定度達預期目標，兩站間軌道、電力及號誌設施已作用正常。

台鐵花蓮運務段長吳金添稍早說，原則上20日恢復通車目標不變。

台鐵 太魯閣撞車事故

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