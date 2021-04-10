台鐵局：清水隧道試運轉測試通過

為避免花蓮太魯閣408次事故再度重演，台鐵局日前將緊急電話公布在粉專，希望民眾若看到障礙物阻礙鐵軌能及時通報，未料此舉卻引來不少人「濫打」。對此，吳姓台鐵調度員在臉書發文訴苦，指專線曝光後，自己接了無數次電話，許多民眾打來惡作劇，自己1天就接了50通電話，而他也怒批，「為了滿足你的好奇心結果真正要通報的人打不進來，出事了是你負責嗎？」

2021-04-10 10:22