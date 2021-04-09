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送溫暖給修復師！ 他見「便當有字」滿滿感動：最美風景是人

聯合新聞網 / 綜合報導

一名網友分享，自己協助送餐給遺體修復師時，發現便當上寫滿感謝字語，讓他相當感動。圖擷自facebook
一名網友分享，自己協助送餐給遺體修復師時，發現便當上寫滿感謝字語，讓他相當感動。圖擷自facebook

台鐵發生撞車意外，為了還原罹難者完整面貌，76行者遺體修復團隊從事發至今持續進行修復工作。而一名在花蓮地區送餐的網友透露，今天送餐至花蓮殯儀館時，發現提供遺體修復師便當的餐廳相當有心，在每一個餐盒寫下鼓勵字句，許多網友看到後紛紛直呼「好暖心」。

該網友在臉書「爆廢1公社」發文表示，自己幫遺體修復師送了幾天的餐，而今天提供食物的餐廳特別不同，店家在每個便當都寫下了鼓勵和感謝修復師的文字，讓他感動直呼「台灣最美的風景是人！」

原PO也附上照片，可以看到畫面中的餐盒上，寫有「謝謝您們，讓台灣更加溫暖」、「老師，謝謝您，辛苦了」等窩心訊息。該文一出，網友也紛紛留言「真的辛苦了」、「暖暖的便當」、「謝謝這些為台灣付出的人」、「好暖心」、「揪感心的便當店」等，留言區一片溫暖。

據了解，由於列車事故撞擊力道強烈，罹難者遺體多為損傷不完整，76行者團隊事發後便趕往現場，採24小時三班制連夜趕工修補，希望能還原罹難者面貌，給亡者最後一份尊嚴，也讓家屬能感到安慰。

台鐵 太魯閣撞車事故

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